英夫婦連生10個仔追女成功 再追1仔1女宣布封肚

英國一對夫婦連生10個兒子後終於迎來愛女，兩人其後再追1仔1女，孻女預產期為本月13日。丈夫早前更退休專心留在家中照顧子女，而妻子則決定生完這胎封肚做絕育手術，並重返職場做健身教練。

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蘇格蘭女子布雷特（Alexis Brett）1998年認識David，相戀3年後迎來長子Campbell。兩人8個月後結婚，很快再誕下次子Harrison。

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布雷特一連生下10個兒子，終於在2019年誕下長女Cameron。布雷特坦言第11次懷孕接受產檢時得知胎兒性別是女時，她馬上鬆一口氣。她強調自己並非刻意追女，如果再生兒子也會很高興迎接新生命。

夫婦當時已決定封肚。但布雷特很快再度懷孕，去年5月生下第11個兒子Orran。現年42歲的布雷特早前再度懷有一名女兒，預產期為本月13日。

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布雷特一家居住在蘇格蘭一間5房大屋，為了應付一家人出行需求，他們有一輛七人座小客貨車和一輛Range Rover的五人車。丈夫去年起退休照顧子女，定期外出為一家人購買大量日用品，偶爾次子也會負責開車帶家人外出，減輕父母負擔。

不過一家人的日用品消耗量極大，他們一家幾年前每周會食90袋薯片、1公斤意粉、14條麵包、8盒穀物片。

而布雷特本身十分注重家居衛生，每周要洗49次衫和每日吸7次塵，因此她通常每日早上5點半就要起身處理家務和照顧子女。

布雷特於長女出世後已經打算重返職場做一個兼職健身教練，但又再兩度懷孕。她感覺大部分避孕措施在她身上都無效，計劃在孻女出世後做絕育手術，再重新工作。

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責任編輯：鄭錦玲