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【電子消費券2022】美麗華集團自8月7日起推10日快閃優惠　酒店住宿65折、65歲或以上長者可享免費自助餐

Hot Talk 15:36 2022/08/05

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【電子消費券2022】美麗華集團自8月7日起推10日快閃優惠　酒店住宿65折、65歲或以上長者可享免費自助餐

美麗華集團 （00071） 公布，為配合第二階段消費券，以及慶祝65周年，由8月7日開始，顧客可於The Mira Hong Kong、Mira Dining指定中式食府及Mira Place享受多重優惠，包括酒店住宿65折優惠、65折「周年慶典」套餐、商場會員專屬消費獎賞，以及第二期消費券多重賞等。

華懋旗下商場及中環街市推150萬元獎賞【下一頁】

8月7日起，The Mira Hong Kong酒店推出10日快閃優惠，於酒店網頁以65折優惠價，預定酒店所有客房（特色套房除外），並以低至650元品嚐米芝蓮推介餐廳國金軒菜譜、WHISK法日晚宴，以及COCO香檳下午茶。年滿65歲或以上的顧客於8至9月期間惠顧Yamm自助餐更可享免費自助餐一次優惠。此外，本年度於酒店預訂今年及2023年之婚宴、會議及宴會活動均可獲85折優惠。

Mira Place會員8月生日專屬消費獎賞活動

Mira Place將於8月5日起，推出會員8月生日專屬消費獎賞活動，8月生日的商場會員於推廣期內以任何電子消費模式於商場消費滿100元，即可獲贈Espresso Alchemy咖啡券乙張，數量有限，換完即止。

為配合第二期消費券，於美麗華集團各國金軒及翠亨邨分店，以Alipay HK、WeChat Pay HK及八達通消費，即可享國金軒月餅及翠亨邨包裝食品額外9折優惠，以及一系列月餅套裝優惠，包括指定3盒月餅55折及購買10盒月餅或以上54折，售完即至。此外，商場會員亦以指定電子消費模式於商場消費滿100元，可獲贈雙倍積分獎賞。

更多1萬元電子消費券消息    

【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢

 

相關文章：【電子消費券2022】Trip.com夥Mastercard 8.7 推酒店及門票優惠　5星酒店連稅低至888元、酒店自助餐買1送1（附詳情）

相關文章：【電子消費券2022】恒地7商場8.12起推「夏日購物3倍Fun」　H·COINS會員累積消費千元可獲額外獎賞

編輯：陳韻妍

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