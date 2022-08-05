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【ET講股通】梁耀康：港股唔跟升啓示（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:49 2022/08/05

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恒生指數今早高開109點，開報20283點，及後轉跌並窄幅上落，尾市暫報20186點，升12點，成交732億元。恒生科技指數升0.61%，暫報4407點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。晶片股造好，中芯 （00981） 升逾6%、華虹半導體 （01347） 抽升逾13%，碧桂園服務 （06098） 升近4%，舜宇光學 （02382） 升5%。港股唔跟升有何啓示？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：34 - 港股今日市況速覽
00：41 - 上證指數回升   港股唔跟升
01：20 - 阿里巴巴 （09988） 績後港股偏軟
02：11 - 阿里巴巴 （09988） 業績解讀   
02：25 - 阿里巴巴 （09988） 經調整淨利潤按年跌30%勝市場預期    
04：48 - 阿里巴巴 （09988） 未來重點由拉新變為成本控制    
06：07 - 雲業務雙位數字增長    增速稍慢欠驚喜
10：23 - 留意手機設備股及半導體股    政局緊張料國策大造晶片國產化
11：33 - 半導體股短炒揀中芯 （00981） 、上海復旦 （01385）   
11：52 - 基本面好轉可揀ASMPT （00522） 汽車晶片需求利好前景
14：52 - 上海復旦 （01385） 走勢強   短線升幅大候回調再買
15：51 - 百濟神州 （06160） 季績理想   百悅澤、百澤安銷售佳行國際化路線
17：24 - 大市回升揀科技股    阿里巴巴 （09988） 補裂口90元以下值博
19：45 - 潛力股推介：藥明生物 （02269）
24：11 - 觀眾問股：點睇長江基建 （01038） 長期持有收息？咩位買好？
26：31 - 港股收市市況速報 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3320580

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】步入8月業績期   滙豐、科技股績前策略一覽**

------

恒指全日升27點，收報20201點，大市總成交851.7億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，上證明顯反彈，惟港股未見跟升。

阿里巴巴 （09988） 經調整淨利跌3成，勝預期，惟股價受壓，跌2.2%。阿里股價欠驚喜，令市場對其他龍頭科技股業績的憧憬有限。港股未能隨A股向上，後市宜更加審慎。

再炒芯片國產化概念，中芯 （00981） 升7.1%，收報17.9元，初步看19元。相關股可留意ASM （00522） ，股價升6.1%至66.85元，且看能否突破降軌轉勢。

生物製藥股表現佳，放榜的百濟神州 （06160） 升11.6%至116.1元。潛力股可留意藥明生物 （02269） ，股價跌0.9%至74.15元。短炒的話，宜待突破80元水平追入，或回落至60餘元水平收集。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長江基建。立即觀看】

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欄名 : ET講股通

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