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【科技一周回顧】香港IG開放「數碼收藏品功能」　傳iPhone 14推紫色系

科技 20:00 2022/08/05

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

Meta今年初在Instagram（IG）上開始測試「數碼收藏品功能」，今（5日）宣布該功能擴展至包括香港在內的100 國家及地區，讓大眾、創作者、企業和收藏家分享自己創作或擁有的非同質化代幣（NFT），而首批在IG上展示NFT藝術品的香港創作者，就包括導演馮德倫和插畫家Dustykid。

據外媒的最新消息指，iPhone 14或在顏色上會有改變。當中紫色系可能會成為iPhone 14的主打顏色，同時亦傳出會取消粉紅色及天峰藍兩種顏色選擇。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）早前訪問台北，令兩岸關係再度緊張。其中有台灣官網遭到境外「阻斷服務攻擊」（DDoS）攻擊，流量為平日的200倍，導致該官網一度無法顯示。有網絡安全專家指出，這次攻擊與對岸黑客有關。

中國近年大力發展電動車，而無人駕駛技術更是電動車的未來趨勢。深圳市宣布實施中國首部無人車管理法規《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，經註冊的車輛將被允許在沒有司機駕駛的情況下，在城市大部分地區行駛，但是司機仍需在車內，同時也規定意外責任歸屬。

責任編輯：廖淑瑩

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