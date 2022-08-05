【網絡安全】創興銀行連續兩日發現未經授權之手機應用程式下載網站　金管局同籲公眾提高警覺

▲ 【網絡安全】創興銀行連續兩日發現未經授權之手機應用程式下載網站 呼籲公眾提高警覺

創興銀行連續兩日發現未經授權之手機應用程式下載網站，而該等網站提供的下載服務與App Store / Google Play相似。創興銀行發表聲明指，公司與該等網站沒有關連。

創興銀行呼籲公眾提高警覺，留意以下未經授權的手機應用程式下載網站：

hxxps：//apkcombo[.]com/chong-hing-jetco-pay/com[.]chbbank[.]jetcopay/

hxxps：//apkcombo[.]com/chong-hing-mobile-banking/com[.]chbank[.]softtoken/

hxxps：//apksos[.]com/app/com[.]chb[.]com hxxps：//apkcombo[.]com/chong-hing-bank-mobile-app/com[.]chb[.]com/

hxxps：//apksos[.]com/app/com[.]chbank[.]softtoken

創興銀行已向香港警務處及香港金融管理局通報上述事件，並會採取相應行動以保障客戶、公眾及創興銀行的利益。

另外，金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

任何人士若曾向該流動應用程式提供其個人資料，或曾透過該流動應用程式進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

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編輯：姚卓然