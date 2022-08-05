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【分析｜電訊股】摩通削全綫中資電訊股目標價　內地封城累次季收入增長減慢

股市 15:09 2022/08/05

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中資電訊股將公布業績，摩根大通在績前先全綫下調中資電訊股的目標價，指出基於封控措施阻礙業務營運，預期中國鐵塔 （00788） 、中移動 （00941） 、中聯通 （00762） 及中電訊 （00728） 在第二季收入增長會放緩。摩通指，即使稅息折舊及攤銷前利潤率受壓，料電訊營運商第二季盈利仍按年增長6%至18%，但鐵塔受累更高的折舊，淨利潤或會按季下跌。

雖然目前全綫下調，但摩通指，在波動的市況下，電訊股仍為該行偏好的防守板塊，選股順序為中電訊、中移動、中聯通、鐵塔。

股份 目標價（元） 評級
中電訊 （00728） 3.7 → 3.5 增持
中移動 （00941） 70 → 65 增持
中聯通 （00762） 4.3 → 4.1 中性
中國鐵塔 （00788） 0.95 → 0.93 中性

摩通指出，封控措施令第二季的移動及固網業務受阻，預期季內三大電訊商的服務收入增長將放緩至7%，中移動的移動收入或由首季按年升2%轉為跌1%，但中電訊及中聯通在該部份的增長或升至6%及4%。同時，該行預期，中移動的固網收入或會保持增長迅速，達約30%，但中電信及聯通的增長動力則會放慢。

該行預期，中電訊、中移動、中聯通的EBITDA增長將依次為4%、4%及2%，升幅較首季減少，EBITDA利潤率可能會持續下跌，主因（1）網絡擴張及在5G網絡擴展上的支出、（2）銷售、行政及人手支出以推動創新業務的增長。在更少的折舊及合資公司的盈利增長下，預期中聯通第二季的按年盈利增長將會加快至18%，而中電訊或有低雙位數的盈利增長，料中移動則僅有單位數的增長。

鐵塔方面，摩通表示，預期第二季收入增長將由首季的3%減少至2%，因為建築工程有所延遲，EBITDA利潤率或下跌2.6個百分點至70%，主要受累於更高的維修及準備費用，盈利或會跌至20億人民幣。

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編輯：袁諾曦

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