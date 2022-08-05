▲ 【中國監管】煤炭股走低、水泥股低位反彈 市監局查處哄抬煤炭價格、引導煤炭價格在合理區間運行

近日，市場監管總局組織3個調查組分別赴山西、內蒙古、陝西開展調查，進一步加強電煤價格監管，明確法律紅線，規範電煤價格秩序。當局持續加強煤炭價格監管，集中曝光典型案例，形成有力震懾，引導煤炭價格在合理區間運行。

煤炭股走低，神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 、中煤能源 （01898） 跌1.6%至2.6%；相反，水泥股低位反彈，海螺水泥 （00914） 、中國建材 （03323） 、潤泥 （01313） 升2.6%至3.6%。

當局指，隨著電力負荷高峰期來臨，全國用電負荷繼續攀升。要 做好電煤保供穩價工作具有重要意義。 當前煤炭價格整體高位，煤電企業成本增加、經營壓力較大，希望政府加大監管力度。

此次調查工作突出三個重點。 一是突出重點問題，針對前期摸排的涉嫌哄抬價格、價格串通等問題線索開展重點調查。 二是突出重點環節，牢牢扭住煤炭生產企業「坑口價」這個關鍵。 三是突出重點區域，重點對三個電煤主產區的煤炭企業開展調查。 通過調查，初步認定18家煤炭企業涉嫌哄抬煤炭價格，3家交易中心涉嫌不執行政府定價。

從違法形式看，哄抬價格的主要表現形式有以下三種。 一是大幅提高銷售價格哄抬價格，煤炭生產企業在成本未發生明顯變化的情況下，大幅提高銷售價格。 二是增加交易環節，層層加價哄抬價格，煤炭生產企業將煤炭銷售給關聯貿易公司，通過關聯貿易公司加價銷售，推高價格。 三是以化工煤名義高價銷售動力煤，企業以「化工煤」名義簽署確認函，但實際銷售動力煤，通過規避長協限價方式推高價格 。

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編輯：姚卓然