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【遊戲熱話】YouTube公開《ELDEN RING》數據　相關影片觀看次數達34億

科技 16:35 2022/08/05

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YouTube最近也公開有關ELDEN RING的有趣數據，其中與ELDEN RING相關的影片觀看次數達34億，同時亦公開遊戲中最受歡迎的職業。

動作角色扮演遊戲《艾爾登法環》（ELDEN RING）在2月推出以來，受到不少玩家歡迎。YouTube最近也公開有關ELDEN RING的有趣數據，其中與ELDEN RING相關的影片觀看次數達34億，同時亦公開遊戲中最受歡迎的職業。

據YouTube的數據顯示，在遊戲發售前60天，《艾爾登法環》相關影片的在YouTube的觀看數為34億次，超越《GTA V》（19億次）、《碧血狂殺2》（14億次）及《超級瑪利歐 奧德賽》（8.28億次）。

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武士角色最受玩家歡迎

YouTube亦公開與《艾爾登法環》相關的活躍頻道，包括VaatiVidya、Fextralife、 Distortion2 、 Zullie the Witch、RichaadEB，而以上幾個頻道的內容各有不同，例如以分析遊戲故事、遊戲攻略，甚至是演奏遊戲中的音樂。

此外，根據影片的上傳數目，YouTube亦分析出在遊戲中最受歡迎的職業。當中第一名是擅長物理攻擊的武士（Samurai），之後分別是勇者（Hero）、一貧如洗（Wretch）、觀星者（Astrologer）及劍士（Warrior）。

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責任編輯：廖淑瑩

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