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【芯片股】芯片股抽上、華虹半導體升12%　中芯升6%為表現最好藍籌

股市 14:40 2022/08/05

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【芯片股】芯片股抽上、華虹半導體升12%　中芯升6%為表現最好藍籌

芯片股連日走強，中芯 （00981） 、ASM太平洋 （00522） 升6%，華虹半導體 （01347） 升12%，上海復旦 （01385） 升2.4%，其中，中芯連彈三日，累升14.8%。

消息面上，就近期美國芯片法案通過，中金公司表示，將推動美國本土晶圓廠建設步伐，或將緩解芯片短缺，但也意味全球半導體產業鍊或將重塑，各國發展本土產業鏈，這也將推動中國半導體產業鏈加速發展，看好本土晶圓廠擴產對上游設備和材料企業的加速導入。

而有報道指iPhone組裝商、台灣科技大廠和碩於蘇州的工廠出貨遇阻。和碩回應表示，在中國內地的廠區一切營運正常，並無停工或停止出貨的情況。《日經新聞》稍早引述消息人士報道，和碩副董事長在台北出席了宴請美國眾議院議長佩洛西的餐會後，和碩中國工廠的發貨遭到中斷。消息指事件牽涉蘇州工廠，該廠出貨遭到攔檢，以查看紙箱是否標示「台灣」或「中華民國」字樣而違反規定。

【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢

 

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【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%

編輯：姚卓然

晶片 中芯國際（00981） 港股 科技產品 上海復旦（01385） 華虹半導體（01347） ASM太平洋（00522）
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