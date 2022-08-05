【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身

俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後，俄羅斯總統普京健康屢受外界質疑。烏克蘭新任軍事情報首長聲稱，最近露面的普京是替身，指他的身高及耳朵有明顯不同，更認為普京利用替身遮掩身患重病。

美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國 【下一頁】

新任烏克蘭軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）少將近日受訪時聲稱，俄羅斯普京（Vladimir Putin）近日露面時身高及耳朵有明顯變化。布達諾夫指耳朵如指紋一樣各人不同，而最近見到的普京與過往實屬不同。

69歲的布達諾夫相信，普京有使用替身，掩飾自己患有重病，避免公開露面。布達諾夫稱只要細心觀察，就會發現替身與普京有不同的習慣﹑步履及風格。

普京被影到疑似企唔穩 健康疑雲再起（有片） 【下一頁】

2月24日俄烏戰爭以來，普京只曾兩度外訪。布達諾夫暗示，普京在上月底訪問伊朗時便是替身代為出席。

普京的健康成為外界焦點，不少外國媒體曾報稱，普京在各種公開場面時的表現暗示他身患重病。但俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾駁斥傳聞，美國中情局亦引述情報指普京好健康。

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責任編輯：吳漢培