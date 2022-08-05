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【投行裁員】瑞信據指考慮全球裁員數千人　涉大中華區約10名銀行家

Hot Talk 14:12 2022/08/05

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【裁員潮】瑞信據指考慮全球裁員數千人　涉大中華區約10名銀行家

歐資投行瑞士信貸近年業績陷入低谷，並捲入多宗醜聞。據《彭博》引述消息人士指，瑞信高層正討論在全球裁員數千人，務求將整體成本基礎再削減10億美元，而瑞信亞洲投銀業務料裁員20多人，大中華區失去約10名銀行家。

該行上月開始削減亞洲前端部門員工，瑞信據指考慮實施一項更激進的方案，進一步降低全球僱員人數。消息人士表示，公司正在討論的方案包括未來幾年裁減數千名員工，這些計仍是初步的，尚未做出最終決定。

消息指，該行預計瑞信將在未來兩個月敲定計劃，除了努力重塑投銀業務外，該行還在研究中後台效率低迷問題。截至6月末，該行員工總計51,410人。

瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期 近兩年再度更換行政總裁，可見【下一頁】

瑞信發言人表示，公司已經表示過將在發布第三季度業績時披露全面戰略評估的進展情況，在此之前任何有關潛在結果的報導都是純屬猜測。

瑞士信貸上季業績再遜預期，單季淨虧損達15.9億瑞士法郎（約130億港元），遠遜市場預期的2.17億瑞士法郎。

曾是「賭神恩物」 瑞士銀行本票為何愈來愈少人提？可見【財經小知識】

【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢

相關文章：

【裁員潮】瑞信周三公布業績　據報正考慮新一輪裁員及削減開支措施

【美股焦點】瑞信：經濟須呈「L型」溫和衰退　才能解決通脹

編輯：姚卓然

 

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