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【泰國酒店】推1泰銖住宿搶客 送300泰銖餐飲消費額

環球社會熱點 14:11 2022/08/05

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泰國政府力爭旅遊業復甦，政府更與旅遊平台合作推出酒店住宿每晚1泰銖（約0.22港元）的優惠吸引旅客，而旅客入住更會獲贈300泰銖（約66港元）的餐飲消費額。

Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖） 【下一頁】

泰國由上月起再放寬入境措施，旅客只需持有效新冠疫苗接種證明或陰性檢測結果就可入境，不少酒店為吸引旅客都選擇減價。

泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand，TAT）與當地外賣與旅遊平台Robinhood合作，l旅客在Robinhood上預訂酒店住宿可獲得優惠。

當地一間三星級酒店Harmonize Hotel平時每晚房價介乎500至1,000泰銖（約110至220港元），參與今次政府推出的優惠，房價狠劈至1泰銖，每日設有200個優惠名額。

酒店設有泳池，所有客房都配備電視和無線網絡等設備。成功搶到優惠入住的遊客更會獲贈300泰銖餐飲消費額，相等於負房價優惠。

酒店環境、優惠詳情及注意事項

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（編按：圖中優惠詳情取自酒店Facebook專頁，未必適用於所有地區旅客，預訂方面有問題或需要經電郵向酒店查詢）

英超市只有深膚色BB霜上防盜鎖 消費者反問：淺色又唔鎖？ 【下一頁】

酒店負責人表示，自從酒店推出減價優惠後就不停收到電話預約，預訂率隨即飆升。 清邁一向受旅客歡迎，2019年共有1,000萬外國旅客前往當地，佔整體入境泰國旅客人數約四分之一。清邁約有45間酒店正試行減價模式吸客，其中大多數酒店都劈價7成。

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責任編輯：鄭錦玲

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