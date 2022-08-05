【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：酒店業勞工短缺及通脹加劇令人關切　料山頂纜車夏季末重開

▲ 大酒店CEO郭敬文：酒店業勞工短缺及通脹加劇令人關切 料山頂纜車夏季末重開

通脹高企及人手緊張為企業帶來挑戰，大酒店行政總裁郭敬文在中期業績中指出，酒店業勞工短缺及通脹加劇成為令人關切的問題，集團正在著手加以解決。而且，本地市場的隔離檢疫限制仍然是一項挑戰。中港的社交距離措施及漫長的隔離檢疫政策，仍屬全球最嚴格的措施，嚴重影響集團香港及中國內地的酒店業務和山頂綜合項目。

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郭敬文指，在香港及內地，疫情相關限制仍在施行，前景依然不明朗，集團認為相關政府部門應訂立明確方向，維持香港作為國際金融及旅遊中心的地位，同時早日放寬旅遊限制，重建中國內地的旅遊業。

人手方面，他指，集團面對一個主要問題是人手嚴重短缺，尤其是在美國及歐洲，在這情況下，許多客房及餐廳均未能達至全面的運作規模。而通脹及能源成本不斷上升令憂慮加劇，故認為在當前市況下，上半年業績已屬理想。

截至6月底止，集團聘有5,960名全職員工，上半年自願離職員工流失率維持在9.8%。他指，集團正竭盡全力支持及挽留員工，同時招募新的人才。

郭敬文指，短期內形勢仍相當不明朗，各項業務前景仍令人關切，集團樂見歐美持續復甦，但復甦的可持續性仍存在一些不明朗的因素。

另外，集團預期，山頂纜車將於夏季末重新開放，料隨香港旅遊市場重啟而帶來可觀收入。由於無法預期的地基狀況及持續的疫情限制措施，以及歐洲及中國內地設備交付方面的供應鏈問題，便升級工程受到不利影響，纜車原定重新開放計劃有所推遲。

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編輯：袁諾曦