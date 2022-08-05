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【新冠疫情】北韓稱接近所有發燒者已康復 南韓再增11萬確診

環球社會熱點 14:05 2022/08/05

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北韓新冠肺炎疫情受控，官媒朝中社周五（5日）報道指，當地所有發燒患者已康復，北韓連續6日無新增發燒病例。另一方面，南韓單日再新增逾11萬宗新冠確診病例，確診數字連續4日突破10萬宗。

拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議 【下一頁】

北韓爆發疫情以來首次無發燒病例，朝中社周五引述國家緊急防疫司令部通報數據，當地7月30日至過去一日無新增發燒個案。自4月下旬以來，北韓有477萬發燒患者已完全康復，當中74人死亡，治癒率為99.998%。

朝中社尚未宣布疫情平息，但形容國家整體防疫形勢已進入穩定局面，全體部門及單位將進一步為鞏固國家防疫體系努力。朝中社稱，北韓對包括新冠病毒、猴痘等全球惡性傳染病擴散的可能性保持高度警惕，增強防疫和衛生人員科學管控能力，爭取早日恢復正常生活。

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南韓中央防疫對策本部周五通報，當地過去單日新增逾11.2萬宗新冠確診，確診數字連續4日突破10萬，累計超過2,027萬宗新冠個案。

南韓同日再多兩宗感染Omicron新亞變種BA.2.75，至今累錄16宗BA.2.75確診。

當地新增47宗死亡個案，較前一日增加13宗，累計死亡逾2.5萬名患者死亡，死亡率為0.12%。現有320名重症患者，較前一日多10人。

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責任編輯：郭麗明

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