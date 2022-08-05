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【電影業復甦】華納兄弟探索成立DC Studios　冀發展及保護品牌和角色

商業 14:00 2022/08/05

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Marvel Studio的電影大熱，其票房在疫情之下，復甦的速度也是較快。據Hypebeast報道，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）將成立DC Studios，並宣布打造DC電影宇宙的十年藍圖戰略。

該公司行政總裁David Zaslav透露，未來的核心角色將為Batman、Wonder Woman、Superman，但暫時沒有提及DC Studios的領軍人物。

【電子消費券】 華懋推出150萬元獎賞　7大商場及中環街市提供多項回贈獎賞

然而，疫情加快了串流平台在電影業務的發展，但華納兄弟探索公司在未來，將重心側重在院線的商業電影。Zaslav更強調，其要求電影具較高品質。

他指出，高成本電影直接在串流平台上映，不具商業價值，故過去公布的計劃或會重整。而公司的未來方向，目標是發展和保護DC的品牌和角色。

【周末好去處】滙豐首席贊助M+部份展館　推出多項活動

財務總監Gunnar Wiedenfels指出，部份投資並進行的電影之中，並不符合目前的新戰略，包括《Wonder Twins》、《Batgirl》、《Scoob！： Holiday Haunt》等，將會推出一些措施減低損失，但暫時沒有提及完整的補救措施。

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責任編輯：馬意文

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