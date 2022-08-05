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【蘋果動向】iPhone需求增　富士康擴大印度生產規模

科技 13:16 2022/08/05

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據外媒報道，蘋果供應鏈廠商之一的富士康（Foxconn）計劃擴建印度廠房，以提高iPhone在當地的產量。

隨著印度對iPhone需求的增加，蘋果（Apple）近年亦希望拓展印度市場。據外媒報道，蘋果供應鏈廠商之一的富士康（Foxconn）計劃擴建印度廠房，以提高iPhone在當地的產量。

【iPhone 14】紫色機款成主打？ 爆料達人揭iPhone 14售6,271元起

外媒《appleinsider》引述印度經濟時報（The Economic Times）表示，是次富士康計劃擴建位於泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的廠房，其距離與生產iPhone的欽奈（Chennai）廠房十分接近。報道指，富士康將在兩個月內完成擴建，並開始招聘生產員工。

【蘋果動向】第10代iPad有大改動？ 新款iPad設計圖曝光

不過是次擴建並非新計劃，報道指出，早在今年4月，富士康在印度欽奈附近部分的廠房已獲得印度當局審批，允許增聘員工以滿足當地對iPhone的需求。據IDC數據顯示，2021年iPhone在印度的出貨量為477萬部，創下蘋果在當地的最高紀錄，可見iPhone在當地的需求持續增加。

【蘋果動向】盜竊及遺失也不怕 AppleCare+新增多項保險服務

責任編輯：廖淑瑩

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