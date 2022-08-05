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美陰謀論網主須賠逾3千萬 屢稱26死小學槍擊為騙案

環球社會熱點 13:05 2022/08/05

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美國康涅迪格州桑迪胡克小學槍擊案後，陰謀論者瓊斯曾公開表示事件屬騙案，引起死難者家屬不滿，並提出控訴及索償。德州法庭日前裁定，瓊斯需補償性損害賠償410萬美元。瓊斯另需面對懲罰性賠償訴訟。

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2012年，康涅狄格州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案導致20名學童及6名成人死亡，但瓊斯（Alex Jones）屢次質疑事件為騙案，是左派為推動管制槍械而製造的陰謀，更指受害者家屬為演員。

死難者家屬其後在瓊斯Podcast節目及網上廣播節目所處的德州提告，並要求索償。有家屬指出，瓊斯的言論導致他們飽受其支持者騷擾，指控他們在事件中講大話，甚至接獲死亡恐嚇。

家屬代表律師周三（3日）結案陳詞時表示，希望陪審團終結家屬的惡夢，要瓊斯為言論負責，並停止從死者身上獲取利潤。

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經過兩周審訊後，12人陪審團周四（4日）以大比數判處瓊斯需要作出補償性損害賠償，金額為410萬美元（約3,198萬港元）。雖然金額遠低於控方要求的1.5億美元（約11.7億港元），但瓊斯稍後仍會面對懲罰性賠償的訴訟。

裁決公布後，家屬代表律師滿意結果，期待懲罰性賠償訴訟。不過，法律顧問泰勒（Jill Huntley Taylor）指出，懲罰性賠償一般不會高於補償性損害賠償。

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責任編輯：吳漢培

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