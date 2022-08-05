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稱珊迪胡克小學槍擊為騙案 美陰謀論網主被判賠逾3200萬

環球社會熱點 13:05 2022/08/05

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美國康涅迪格州桑迪胡克小學槍擊案後，陰謀論者瓊斯曾公開表示事件屬騙案，引起死難者家屬不滿，並提出控訴及索償。德州法庭日前裁定，瓊斯需補償性損害賠償410萬美元。瓊斯另需面對懲罰性賠償訴訟。

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2012年桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案後，瓊斯（Alex Jones）曾宣揚事件為騙案，是左派為推動管制槍械而製造的陰謀。死難者家屬在瓊斯Podcast節目及網上廣播節目所處的德州提告，並要求索償。

有槍擊案死者家屬指出，瓊斯的言論公開後導致他們飽受前者支持者騷擾，指控他們在事件中講大話，甚至接獲死亡恐嚇。家屬代表律師周三（3日）結案陳詞時表示，希望陪審團終結家屬的惡夢，要瓊斯為言論負責，並停止從死者身上獲取利潤。

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經過兩周審訊後，12人陪審團周四（4日）以大比數同意判處瓊斯需要作出補償性損害賠償，金額為410萬美元（約3,219萬港元）。金額雖然低於控方要求，但瓊斯仍會面對懲罰性賠償訴訟，雙方周五（5日）會就案件展開聆訊。

裁決公布後，家屬代表律師滿意結果，期待懲罰性賠償訴訟。不過，法律顧問泰勒（Jill Huntley Taylor）指懲罰性賠償一般不會高於補償性損害賠償。

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責任編輯：吳漢培

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