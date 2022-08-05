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【滴滴出行】滴滴被罰後仍心驚　據指高層欲引國企股東入局、免遭進一步處罰

股市 13:02 2022/08/05

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【滴滴出行】滴滴被罰後仍心驚　據指高層欲引國企股東入局、免遭進一步處罰

滴滴出行上月遭中國網信辦罰款80億元人民幣後，據外媒引述4名滴滴出行（DIDI）員工表示報道，公司管理層仍憂慮會受到中央額外懲罰。有管理層認為，需要引入一個國企股東，才能徹底擺脫監管風險，並令監管機構重新信任公司。

報道指，中國當局對滴滴的調查尚未正式結束，在判罰兩周後，滴滴仍然無法簽約新客戶及司機。目前召車市場的市佔率逐漸被獲得國企支持的T3出行和吉利 （00175） 旗下的曹操出行所奪去。公司內部曾討論過，工信部可能會對其處以額外罰款。

據公司內部人士表示，預計滴滴最終會重新出現在應用商店中，但目前並不清楚時間表。

滴滴沒有回應置評。

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編輯：姚卓然

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