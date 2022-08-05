【業績｜酒店】半島酒店母企大酒店上半年基本虧損收窄至2.5億不派息　上季香港半島酒店平均房租跌至3013元

▲ 半島酒店母企大酒店上半年基本虧損收窄至2.5億不派息 上季香港半島酒店平均房租跌至3013元

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布截至6月底止，上半年由虧轉盈，錄得純利1.34億元，去年同期蝕4.52億元，基本虧損收窄至2.54億元，故不派中期股息。除開業前及息稅折舊及攤銷前營業盈利為約1.09億元，按年升2.4倍。期內，收入按年升31%至16.6億元。

大酒店指，雖然香港市場及內地的酒店深受旅遊限制影響，但美國及歐洲業務呈穩健復甦，平均房租創新高。但行政總裁郭敬文提到，集團面臨人手嚴重短缺，尤其是在美國及歐洲，在這情況下，許多客房及餐廳均未能達至全面的運作規模。

香港半島酒店次季平均房租3013元 按季跌27%

上半年香港半島酒店收入按年跌10%至2.75億元，出租率跌12個百分點，雖然平均房租升12%，但平均可出租客房收入跌36%。

單計第二季，香港半島酒店平均房租按季跌27%至3,013元，按年跌8.2%，但出租率按季回升15個百分點至24%，帶動平均可出租客房收入按季回升91.8%至729元，但按年仍跌22.2%。

歐美次季平均房租按年大升39%至7988元

受累上海封城，上海半島酒店上半年收入跌48%至約9300萬人民幣，出租率大跌35個百分點，平均可出租客房收入大跌66%。而王府半島酒店期內收入亦跌21%至約7300萬元人民幣，出租率跌18個百分點，平均可出租客房收入跌48%。

不過，巴黎半島酒店、馬尼拉半島酒店、紐約半島酒店、曼谷半島酒店上半年表現亮眼，按當地貨幣計，收入按年大增4.6倍、3.9倍、3.2倍及2.6倍，至2.5億、5700萬、3億及4000萬元。

單計第二季，美國及歐洲的平均房租為7,988元，按年及按季升39.2%及16.9%，出租率為62%，較首季大升17個百分點，平均可出租客房收入按季升62.8%至4974元，按年更升1.2倍。

至於其他亞洲地區，上季出租率雖然按季升8個百分點至31%，但平均房租跌24.8%至1908元，故平均可出租客房收入大致維持在589元。

商用物業上半年收入跌3%

其他業務方面，商用物業分部上半年收入減少3%至3.33億元，主要是由於淺水灣綜合項目及山頂凌霄閣表現欠佳。而會所與服務分部收入增加22%至1.23億元，主因鶉園高爾夫球會的業績有所改善。

大酒店指，集團尚未提取的信貸額和銀行存款及現金，能夠應付營運資金需求， 包括位於倫敦及伊斯坦堡的酒店項目及山頂纜車升級工程的資本承擔。

大酒店中午收報6.96元，升1.5%。

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編輯：袁諾曦