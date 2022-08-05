【業績｜酒店】半島酒店母企大酒店上半年基本虧損收窄至2.5億　不派息　香港半島酒店收入跌10%

▲ 半島酒店母企大酒店上半年基本虧損收窄至2.5億 不派息 香港半島酒店收入跌10%

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布截至6月底止，上半年由虧轉盈，錄得純利1.34億元，去年同期蝕4.52億元，基本虧損收窄至2.54億元，故不派中期股息。除開業前及息稅折舊及攤銷前營業盈利為約1.09億元，按年升2.4倍。期內，收入按年升31%至16.6億元，大酒店指，雖然香港市場及內地的酒店深受旅遊限制影響，但美國及歐洲業務呈穩健復甦，平均房租創新高。

上半年香港半島酒店收入按年跌10%至2.75億元，出租率跌12個百分點，雖然平均房租升12%，但平均可出租客房收入跌36%。

受累上海封城，上海半島酒店收入跌48%至約9300萬人民幣，出租率大跌35個百分點，平均可出租客房收入大跌66%。而王府半島酒店期內收入亦跌21%至約7300萬元人民幣，出租率跌18個百分點，平均可出租客房收入跌48%。

不過，巴黎半島酒店、馬尼拉半島酒店、紐約半島酒店、曼谷半島酒店上半年表現亮眼，按當地貨幣計，收入按年大增4.6倍、3.9倍、3.2倍及2.6倍，至2.5億、5700萬、3億及4000萬元。

大酒店指，集團尚未提取的信貸額和銀行存款及現金，能夠應付營運資金需求， 包括位於倫敦及伊斯坦堡的酒店項目及山頂纜車升級工程的資本承擔。

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