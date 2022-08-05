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【港元拆息】HIBOR幾乎全線向上　1個月拆息1.46厘、實際供樓按息續處封頂位

Hot Talk 12:22 2022/08/05

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HIBOR幾乎全線向上╴1個月拆息1.46厘，實際供樓按息續處封頂位。

金管局周四清晨大手接錢後，隔夜拆息周五回落0.07厘。但除隔夜拆息外，本港銀行同業拆息（HIBOR）周五全線走高。

其中，用作計算供樓息率的1個月HIBOR，更進一步攀升至1.46149的2020年4月高位。以「H加1.3厘」按揭計劃計算，實際供樓按息繼續處於2.5厘的封頂息率以上水平。

2個月及3個月HIBOR周五亦分別觸及2020年4月及2月高位，至於6個月HIBOR則續創2008年高位。

港滙方面，今最弱曾報7.8499，與弱方兌換保證水平僅距1點子。

表﹕港元銀行同業拆息

到期日 8月5日 8月4日
隔夜 0.98202 1.05405
1星期 1.19357 1.16881
2星期 1.31030 1.24714
1個月 1.46149 1.43458
2個月 1.80256 1.77994
3個月 2.22982 2.22083
6個月 2.96762 2.95238
12個月 3.52881 3.52625

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

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【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？　8月會否加最優惠利率？

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責任編輯：余倩敏

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