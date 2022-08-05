【港元拆息】HIBOR幾乎全線向上　1個月拆息1.46厘、實際供樓按息續處封頂位

▲ HIBOR幾乎全線向上╴1個月拆息1.46厘，實際供樓按息續處封頂位。

金管局周四清晨大手接錢後，隔夜拆息周五回落0.07厘。但除隔夜拆息外，本港銀行同業拆息（HIBOR）周五全線走高。

其中，用作計算供樓息率的1個月HIBOR，更進一步攀升至1.46149的2020年4月高位。以「H加1.3厘」按揭計劃計算，實際供樓按息繼續處於2.5厘的封頂息率以上水平。

2個月及3個月HIBOR周五亦分別觸及2020年4月及2月高位，至於6個月HIBOR則續創2008年高位。

港滙方面，今最弱曾報7.8499，與弱方兌換保證水平僅距1點子。

表﹕港元銀行同業拆息

到期日 8月5日 8月4日 隔夜 0.98202 1.05405 1星期 1.19357 1.16881 2星期 1.31030 1.24714 1個月 1.46149 1.43458 2個月 1.80256 1.77994 3個月 2.22982 2.22083 6個月 2.96762 2.95238 12個月 3.52881 3.52625

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？ 8月會否加最優惠利率？

【港元拆息】1個月HIBOR升至1.43厘 27個月新高

責任編輯：余倩敏