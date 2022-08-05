【港元拆息】HIBOR幾乎全線向上　1個月拆息1.46厘、實際供樓按息續處封頂位

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金管局周四清晨大手接錢後，隔夜拆息周五回落0.07厘。但除隔夜拆息外，本港銀行同業拆息（HIBOR）周五全線走高。
其中，用作計算供樓息率的1個月HIBOR，更進一步攀升至1.46149的2020年4月高位。以「H加1.3厘」按揭計劃計算，實際供樓按息繼續處於2.5厘的封頂息率以上水平。
2個月及3個月HIBOR周五亦分別觸及2020年4月及2月高位，至於6個月HIBOR則續創2008年高位。
港滙方面，今最弱曾報7.8499，與弱方兌換保證水平僅距1點子。
表﹕港元銀行同業拆息
|到期日
|8月5日
|8月4日
|隔夜
|0.98202
|1.05405
|1星期
|1.19357
|1.16881
|2星期
|1.31030
|1.24714
|1個月
|1.46149
|1.43458
|2個月
|1.80256
|1.77994
|3個月
|2.22982
|2.22083
|6個月
|2.96762
|2.95238
|12個月
|3.52881
|3.52625
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責任編輯：余倩敏