【手機系統】Android 13料9月正式推出　有望解決Pixel 6漏洞

▲ 早前有手機資訊網站及YouTuber指，Pixel 6a的指紋辨識功能出現漏洞；即使是未在手機上註冊的指紋，可以透過指紋解鎖手機。

Google旗艦手機Pixel 6及6a自去年推出以來，不少用家反映手機的指紋辨識速度較慢。為針對此問題，Google曾為Pixel 6及6a進行多次修復，但未能解決問題。不過最近有外媒指，當手機安裝Android 13推測試版後，手機指紋辨識的速度所改善。

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據《PhoneArena》報道，Pixel 6a用戶skellup1337在Reddit論壇發文指，安裝了Android 13 Beta 4.1後，發現手機的指紋辨識反應準確度及辨識度大增。不過早前有手機資訊網站及YouTuber指，Pixel 6a的指紋辨識功能出現漏洞；即使是未在手機上註冊的指紋，可以透過指紋解鎖手機。

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據悉，Android 13預計於今年9月正式推出，而Google旗下的Pixel系列手機將會是首批支援Android 13的手機。

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責任編輯：廖淑瑩

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