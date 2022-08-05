【新股IPO】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過上市聆訊　為第三隻SPAC闖關成功

▲ 【新股IPO】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過上市聆訊

特殊目的收購公司（SPAC）香港匯德最新通過上市聆訊，為第3家通過聆訊的SPAC。香港匯德發起人包括金管局前總裁陳德霖、渣打銀行前大中華區主席曾璟璇和巨溢。曾璟璇為前行政長官曾蔭權胞妹，而巨溢投資總裁為曾蔭權兒子曾慶淳。

招股文件顯示，香港匯德尚未選定任何進行特殊目的收購公司併購交易的特定目標，但擬專注於在可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢且在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。獨家保薦人為海通國際。

主席陳德霖、行政總裁曾璟璇及巨溢分別持有公司股份51%、32%及17%。當中，巨溢由曾璟璇、黃書雅及曾慶淳於2014年共同創立，目前由黃書雅全資持有。

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編輯：姚卓然



