  • 28°C
香港時間 : 2022805日 (五) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過上市聆訊　為第三隻SPAC闖關成功

新股IPO 12:16 2022/08/05

分享：

分享：

【新股IPO】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過上市聆訊

特殊目的收購公司（SPAC）香港匯德最新通過上市聆訊，為第3家通過聆訊的SPAC。香港匯德發起人包括金管局前總裁陳德霖、渣打銀行前大中華區主席曾璟璇和巨溢。曾璟璇為前行政長官曾蔭權胞妹，而巨溢投資總裁為曾蔭權兒子曾慶淳。

招股文件顯示，香港匯德尚未選定任何進行特殊目的收購公司併購交易的特定目標，但擬專注於在可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢且在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。獨家保薦人為海通國際。

主席陳德霖、行政總裁曾璟璇及巨溢分別持有公司股份51%、32%及17%。當中，巨溢由曾璟璇、黃書雅及曾慶淳於2014年共同創立，目前由黃書雅全資持有。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【新股IPO】Vision Deal 7827 首日掛牌成本第二隻SPAC上市公司

【SPAC】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過聆訊　第8家申請第3家闖關成功

【新股IPO】市況動盪SPAC部署不同　阿里前高層牽頭Vision Deal傳本周闖關、鼎珮Vivere 傳暫停推進

編輯：姚卓然


 

開啟hket App，閱讀全文
港股 收購 特殊目的收購公司（SPAC） IPO 服務 香港

上一篇文章

【盈喜盈警】星島料上半年虧損擴大至約1.1億元　一文看清企業數據（不斷更新）

下一篇文章

港股半日靠穩恒生指數報20192點　成交淡靜主板成交額僅466億元　阿里巴巴（09988）股價轉跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升92點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨升92點、納指期貨升0.3%（不斷更新）
【會計監管】會計師鄭善斌遭會計師公會譴責及罰款
【會計監管】會計師鄭善斌遭會計師公會譴責及罰款
【港產美股】長和李嘉誠與尚乘數科劃清界線、盤前跌兩成　「僅持母企4%極小量權益、現洽談出售這些股份」（第二版）
【港產美股】長和李嘉誠與尚乘數科劃清界線、盤前跌兩成　「僅持母企4%極小量權益、現洽談出售這些股份」（第二版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴轉跌近3%　上季收入持平兼經調整盈利跌3成　但仍好過預期（第二版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴轉跌近3%　上季收入持平兼經調整盈利跌3成　但仍好過預期（第二版）
【港股夜期+ADR】阿里美股高港0.6%　夜期收市升60點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股高港0.6%　夜期收市升60點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款