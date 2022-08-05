  • 28°C
香港時間 : 2022805日 (五) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡

環球社會熱點 12:30 2022/08/05

分享：

分享：

美國紐約市一間麥當勞早前發生一宗駭人槍擊案，一名女食客因不滿薯條太凍與店員發生爭執，食客兒子其後將店員槍擊至重傷。槍手其後被捕，而這名店員周四（4日）也宣布腦死亡。

Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利（多圖） 【下一頁】

事發於周一（1日），女食客Lisa Fulmore在紐約布魯克林區（Brooklyn）一間麥當勞（McDonald’s）投訴薯條太凍，女店員為她更換一份薯條。

    點擊圖片放大
    +2

但Fulmore食兩條後發現薯條仍很凍，認為店員沒有為她重新換一份熱薯條，返回櫃檯與店員爭論。不過她聲稱遭到店員嘲笑，要求店舖經理出來與她交涉但無果。

Fulmore透過電話FaceTime向20歲兒子摩根（Michael Morgan）抱怨此事，而摩根其後來到麥當勞，並與一名23歲男店員韋布（Matthew Webb）在街上爭執。

麥當勞的閉路電視片段顯示兩人爭執期間，摩根將韋布扔在地上，並用一把9毫米手槍向著韋布的頸部開槍。

韋布於現場重傷，鮮血更從頸部流至行人路面，而他也隨即被送往醫院搶救。

布魯克林區檢察官辦公室周四證實韋布腦死亡，需要使用呼吸機維持生命。

英超市只有深膚色BB霜上防盜鎖 消費者反問：淺色又唔鎖？ 【下一頁】

警方在現場發現了一個用過的9毫米子彈外殼，目前已經拘捕摩根，並以謀殺未遂的罪名起訴他。

摩根過往曾多次被捕，他在拘留期間承認2020年曾犯下另一宗謀殺案，在距離案發麥當勞分店約三個街區的一幢公寓開槍射殺一名男子。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
2022/08/03
美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
通脹下紐約犯罪率急升 連鎖店將午餐肉鎖入防盜箱
2022/08/01
通脹下紐約犯罪率急升 連鎖店將午餐肉鎖入防盜箱
澳洲男15歲開發間諜軟件 售往128地區賺220萬
2022/08/01
澳洲男15歲開發間諜軟件 售往128地區賺220萬
非裔殘疾男意大利街頭兜售遭打死 路人拍片不救人捱轟
2022/08/01
非裔殘疾男意大利街頭兜售遭打死 路人拍片不救人捱轟
瑞典8月起電話卡行實名制 警稱助打擊有組織犯罪
2022/07/31
瑞典8月起電話卡行實名制 警稱助打擊有組織犯罪

你可能感興趣

美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
17:05 2022/08/03
美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
通脹下紐約犯罪率急升 連鎖店將午餐肉鎖入防盜箱
08:05 2022/08/01
通脹下紐約犯罪率急升 連鎖店將午餐肉鎖入防盜箱
澳洲男15歲開發間諜軟件 售往128地區賺220萬
08:35 2022/08/01
澳洲男15歲開發間諜軟件 售往128地區賺220萬
罪案 槍擊 麥當勞 美國 紐約

下一篇文章

Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間12:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款