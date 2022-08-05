美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡

美國紐約市一間麥當勞早前發生一宗駭人槍擊案，一名女食客因不滿薯條太凍與店員發生爭執，食客兒子其後將店員槍擊至重傷。槍手其後被捕，而這名店員周四（4日）也宣布腦死亡。

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事發於周一（1日），女食客Lisa Fulmore在紐約布魯克林區（Brooklyn）一間麥當勞（McDonald’s）投訴薯條太凍，女店員為她更換一份薯條。

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但Fulmore食兩條後發現薯條仍很凍，認為店員沒有為她重新換一份熱薯條，返回櫃檯與店員爭論。不過她聲稱遭到店員嘲笑，要求店舖經理出來與她交涉但無果。

Fulmore透過電話FaceTime向20歲兒子摩根（Michael Morgan）抱怨此事，而摩根其後來到麥當勞，並與一名23歲男店員韋布（Matthew Webb）在街上爭執。

麥當勞的閉路電視片段顯示兩人爭執期間，摩根將韋布扔在地上，並用一把9毫米手槍向著韋布的頸部開槍。

韋布於現場重傷，鮮血更從頸部流至行人路面，而他也隨即被送往醫院搶救。

布魯克林區檢察官辦公室周四證實韋布腦死亡，需要使用呼吸機維持生命。

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警方在現場發現了一個用過的9毫米子彈外殼，目前已經拘捕摩根，並以謀殺未遂的罪名起訴他。

摩根過往曾多次被捕，他在拘留期間承認2020年曾犯下另一宗謀殺案，在距離案發麥當勞分店約三個街區的一幢公寓開槍射殺一名男子。

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責任編輯：鄭錦玲