香港同心總會舉辦「第二屆全港同心中文寫作比賽頒獎典禮」

由香港同心總會日前在九龍灣國際展貿中心舉辦「第二屆全港同心中文寫作比賽頒獎典禮」，是次比賽的主題是「同心育桃李 青春譜華章」，早於4月1日-6月30日的期間，以徵文比賽方式向全港所有的中學和大學都發出了電郵邀請，對象為全港14歲-30歲的年輕人，提供參賽學生寫作題目包括：「假如人生能夠重置一次」、「疫情之後我最想做的事」、「小時候難忘的故事」、「科技為人類帶來的好與壞」、「香港回歸祖國25年的變化」、「給爸爸/媽媽的一封信」，主辦方收到大量年輕人的投稿，其中有近百間學校由老師帶隊投稿，也有大量的個人作品参賽，

香港立法會議員、香港將軍澳香島中學校長鄧飛、香港教聯會副主席，港區全國青聯委員穆家駿老師，湖南省港區政協委員張曉琴、專欄作家鄭久慧、同心作家陳秀貞和香港同心總會主席兼會長閔玉玲擔任評委。出席的頒獎嘉賓還有立法會議員容海恩、謝偉俊伉儷，中央耆樂警訊會長伍燕梅女士，高志森導演、高松傑，以及寰亞匯睿主席閻偉寧，長沙政協常委王博文等多個協辦單位代表。

總會會長閔玉玲表示，非常感謝評判們及所有的協辦單位，對香港青少年思想教育和發展的關心。今年適逢香港回歸祖國25周年的大喜日子，第二屆全港同心中文寫作比賽的題目之一為《香港回歸祖國25周年的變化》，因此翼年輕人在寫作過程中更加深刻的了解香港回歸祖國25周年的喜悅和發展變化，及令年輕人思考自己與家庭、外界、社會的關係，從文字當中了解年輕人所思所想，從而鼓勵及引導他們為香港的發展做出自己的貢獻。

「本屆收到的作品之多岀乎我們的意料。做為主辦方，對此次比賽深受年輕人和學校重視感到興奮和鼓舞。下一屆的全港同心中文寫作比賽，我們決定放寬年齡限制，参賽年齡將覆蓋至小學三年班以上的所有年齡層。讓《全港同心中文寫作比賽》成為一項全港市民都能参與的傳播中國文化的盛事。」

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