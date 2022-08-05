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【周末好去處】滙豐首席贊助M+部份展館　推出多項活動

商業 12:22 2022/08/05

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西九文化區的大型項目相繼落成，當中M+更一度成為城中熱話，吸引不少人入場參觀。而由2022年11月1日起，M+將與滙豐建立全新合作夥伴關係，滙豐更為部分特別展覽的首席贊助。

透過是次合作，將會推出專為非政府組織而設的導賞團、M+家庭日等，多項讓大眾參加的學習活動。這次合作也標誌著滙豐對文化藝術承傳的支持，特別是通過其收藏廣博的歷史檔案館，展示香港不同風貌的文獻、照片、繪畫和錢幣。

【通貨膨脹】日連鎖餐店徵能源附加費　顧客批說明不足如機票

M+將與滙豐建立全新合作夥伴關係，滙豐更為部分特別展覽的首席贊助。

M+董事局主席陳智思表示，滙豐植根香港並擁有深厚廣泛的全球網絡和影響力，是次贊助標誌著我們與滙豐在促進本港、亞洲和國際藝術文化發展方面開展長期合作。憑藉滙豐的支持，加強M+的角色，聯同西九文化區的其他世界級文化藝術設施，把香港發展成中外文化藝術交流中心。

【通脹升溫】美國最大私人僱主沃爾瑪裁員　傳削200人、涉物流部門

M+博物館館長華安雅表示博物館於7月初迎來第100萬名訪客，是次贊助是繼這個里程碑後，對普及當代視覺文化的另一重要發展，進一步加強M+與公眾接觸交流的能力，以及進一步促進博物館展覽和活動的未來發展。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，藝術和文化不單為生活賦予正能量，還彰顯香港作為國際城市的重要地位。是次期待與M+合作，將世界頂尖的作品帶來香港展出，支持惠及不同群體的文化藝術活動，別具意義。

【她經濟】首見少女遊戲主題CAFE爆滿加場　遊戲商：銷量穩定玩家忠誠度高

責任編輯：馬意文

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