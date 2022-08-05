【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者

▲ 「數碼收藏品功能」的目的是為本地創意社群，帶來全新聯繫和賺取營利的機會，同時鼓勵大眾以嶄新的方式支持所喜愛的創作者。（法新社）

Meta今年初在Instagram（IG）上開始測試「數碼收藏品功能」，今（5日）宣布該功能擴展至包括香港在內的100 國家及地區，讓大眾、創作者、企業和收藏家分享自己創作或擁有的非同質化代幣（NFT），而首批在IG上展示NFT藝術品的香港創作者，就包括導演馮德倫和插畫家Dustykid。

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Meta表示，「數碼收藏品功能」的目的是為本地創意社群，帶來全新聯繫和賺取營利的機會，同時鼓勵大眾以嶄新的方式支持所喜愛的創作者，包括展示數碼收藏品，例如藝術品、圖片和影片、音樂或交換卡等NFT。

連結數碼錢包 即能發布數碼收藏品

Instagram 數碼收藏品的功能包括：

連接數碼錢包：創作者和收藏者連接數碼錢包後，便能從錢包中選擇他們想在 IG上分享的NFT。

分享數碼收藏品：一旦創作者或收藏家分享數碼收藏品後，該帖子便會帶有閃亮效果，與一般帖子作出區分。該帖子更可以顯示例如NFT簡介的公開資料，以及在個人檔案中展示。

自動標記創作者和收藏者：數碼收藏品的帖子會自動標記創作者和收藏者的名稱（視乎創作者和收藏者的私隱設定）。

在IG上發布或分享數碼收藏品不需支付任何費用。目前支援的第三方錢包包括Rainbow、MetaMask、 Trust Wallet、Coinbase Wallet和Dapper Wallet，稍後會加入Phantom。而支援的區塊鏈則包括Ethereum、Polygon和Flow，稍後會加入 Solana。

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企業方面，也可透過IG的數碼收藏品功能分享他們的 NFT，與創作者建立聯繫並推動社群發展。品牌亦可以透過數碼資產為忠實客戶提供獨家體驗、印證產品真偽，或支持與品牌持相同理念的創作者。

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責任編輯：陳卓賢