【NFT】香港IG開放「數碼收藏品功能」　馮德倫、Dustykid成首批NFT創作者

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Meta今年初在Instagram（IG）上開始測試「數碼收藏品功能」，今（5日）宣布該功能擴展至包括香港在內的100 國家及地區，讓大眾、創作者、企業和收藏家分享自己創作或擁有的非同質化代幣（NFT），而首批在IG上展示NFT藝術品的香港創作者，就包括導演馮德倫和插畫家Dustykid。
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Meta表示，「數碼收藏品功能」的目的是為本地創意社群，帶來全新聯繫和賺取營利的機會，同時鼓勵大眾以嶄新的方式支持所喜愛的創作者，包括展示數碼收藏品，例如藝術品、圖片和影片、音樂或交換卡等NFT。
連結數碼錢包 即能發布數碼收藏品
Instagram 數碼收藏品的功能包括：
在IG上發布或分享數碼收藏品不需支付任何費用。目前支援的第三方錢包包括Rainbow、MetaMask、 Trust Wallet、Coinbase Wallet和Dapper Wallet，稍後會加入Phantom。而支援的區塊鏈則包括Ethereum、Polygon和Flow，稍後會加入 Solana。
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企業方面，也可透過IG的數碼收藏品功能分享他們的 NFT，與創作者建立聯繫並推動社群發展。品牌亦可以透過數碼資產為忠實客戶提供獨家體驗、印證產品真偽，或支持與品牌持相同理念的創作者。
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責任編輯：陳卓賢