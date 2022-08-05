【黑客攻擊】全球企業平均每周遭網絡攻擊1200次　教育及研究行業成重災區

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黑客攻擊的技術多樣化且不斷演變，而針對企業的網絡攻擊次數更有上升趨勢。網絡安全解決方案供應商Check Point發布網絡攻擊趨勢的最新數據，指出全球企業平均每周遭網絡攻擊1,200次，同比增長32%，當中教育及研究行業更是重災區。
Check Point的報告指出，2022年第二季全球網絡攻擊個案創歷史新高，全球企業平均每周遭網絡攻擊達1,200次，升幅達32%；而在香港，每間企業每周受到攻擊的次數平均也有785次，同比增長17%。
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就行業而言，黑客的攻擊目標主要集中在教育及研究行業，每間企業平均每星期遭受超過2,300次攻擊，按年增加53%。其次是政府及軍事機構，平均每星期受攻擊次數為1.600次，按年增加44%。緊隨其後的是互聯網/管理服務供應商、醫療和通訊行業，平均每星期遭受1,300次攻擊，同比增幅亦達兩位數。
每40間企業 有1間受勒索軟件影響
報告亦提及，全球平均每星期每40間企業就有1間受勒索軟件影響，同比增長為59%。至於遭勒索軟件攻擊的行業，零售和批發業受勒索軟件攻擊的個案錄得最大升幅，達到182%，其次是分銷商行業，增長亦達143%。
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受攻擊地區方面，非洲是首要攻擊目標，每間企業平均每星期遭受1,760次攻擊，按年增長3%。亞洲和拉丁美洲緊隨其後，平均所遭遇攻擊次數為1,684次和1,602次，同比增長分別為25%和29%。
5招防範黑客入侵
為協助企業防範黑客入侵，Check Point提出5項建議：
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責任編輯：陳卓賢