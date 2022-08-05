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【黑客攻擊】全球企業平均每周遭網絡攻擊1200次　教育及研究行業成重災區

科技 14:32 2022/08/05

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全球平均每星期每40間企業就有1間受勒索軟件影響，同比增長為59%。（法新社）

黑客攻擊的技術多樣化且不斷演變，而針對企業的網絡攻擊次數更有上升趨勢。網絡安全解決方案供應商Check Point發布網絡攻擊趨勢的最新數據，指出全球企業平均每周遭網絡攻擊1,200次，同比增長32%，當中教育及研究行業更是重災區。

Check Point的報告指出，2022年第二季全球網絡攻擊個案創歷史新高，全球企業平均每周遭網絡攻擊達1,200次，升幅達32%；而在香港，每間企業每周受到攻擊的次數平均也有785次，同比增長17%。

【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵

就行業而言，黑客的攻擊目標主要集中在教育及研究行業，每間企業平均每星期遭受超過2,300次攻擊，按年增加53%。其次是政府及軍事機構，平均每星期受攻擊次數為1.600次，按年增加44%。緊隨其後的是互聯網/管理服務供應商、醫療和通訊行業，平均每星期遭受1,300次攻擊，同比增幅亦達兩位數。

每40間企業   有1間受勒索軟件影響

報告亦提及，全球平均每星期每40間企業就有1間受勒索軟件影響，同比增長為59%。至於遭勒索軟件攻擊的行業，零售和批發業受勒索軟件攻擊的個案錄得最大升幅，達到182%，其次是分銷商行業，增長亦達143%。

【網絡安全】報告：企業資料外洩成本創新高　60%企業轉嫁成本至消費者

受攻擊地區方面，非洲是首要攻擊目標，每間企業平均每星期遭受1,760次攻擊，按年增長3%。亞洲和拉丁美洲緊隨其後，平均所遭遇攻擊次數為1,684次和1,602次，同比增長分別為25%和29%。

5招防範黑客入侵

為協助企業防範黑客入侵，Check Point提出5項建議：

  • 安裝修補程式：黑客經常利用尚未安裝修補程式的已知漏洞進行入侵，企業應確保所有系統和軟件都已安裝最新安全修補程式。
  • 網絡分段：企業應該進行網絡分段，並在網段之間採用強大的防火牆和IPS保護措施，以防止病毒在整個網絡中傳播。
  • 仔細審查：必須仔細審查安全產品的策略，並持續留意安全事故日誌和警告。
  • 執行審計：橫跨所有系統進行恆常審計和滲透測試。
  • 最低權限原則：使用者和軟件應使用最低權限，例如決策者應決定是否有確實需要讓所有使用者在其電腦上擁有管理員權限，以免增加受攻擊機率並擴大攻擊向量。

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責任編輯：陳卓賢

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