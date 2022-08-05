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Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖）

環球社會熱點 12:01 2022/08/05

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美國名媛Kim Kardashian早前為穿起已故女星瑪麗蓮夢露的經典晚裝，數周內極速減磅，當時身型已相當勻稱。Kim Kardashian周三（3日）於Intagram大曬瘦身成果，透露自己在一年多已減近10磅，體脂比及骨質密度屬於運動員類別。

英超市只有深膚色BB霜上防盜鎖 消費者反問：淺色又唔鎖？ 【下一頁】

41歲的Kim Kardashian透露，自從6月出席慈善晚會Met Gala後，決心徹底改變生活方式，擺脫禁食等極端減肥方法。

Kim Kardashian周三在IG限時動態上載一段在車內接受身體檢查的影片，披露其瘦身成果。結果顯示Kim Kardashian由去年5月10日的124.2磅減至114.7磅，體脂比亦從去年5月的25%跌至18%，愈來愈健美。

    點擊圖片放大
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夏洛特小公主驚喜現身 黑白間條裙即斷貨 【下一頁】

Kim Kardashian再透露自己骨質密度較93%人口健康，甚至屬於運動員級別，就連她本人都感到相當驚喜。她在IG不時上載靚相，可見Kim Kardashian的身型明顯較以往瘦一大截。

Kim Kardashian亦在IG透露有做激光治療收緊腹部皮膚，使腹部及腰部看起來更纖幼平坦。

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責任編輯：郭麗明

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