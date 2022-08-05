【電子消費券】 華懋推出150萬元獎賞　7大商場及中環街市提供多項回贈獎賞

▲ 為支持第二輪電子消費券計劃，華懋集團旗下7大商場以及負責管理及營運的中環街市，推出精彩購物及餐飲回贈優惠。（華懋提供圖片）

為支持第二輪電子消費券計劃，華懋集團旗下7大商場以及負責管理及營運的中環街市，推出精彩購物及餐飲回贈優惠，中環街市更推出「賞你中」夏日消費賞大抽獎，禮物總值高達150萬港元，多項回贈獎賞讓市民一pay即享。

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由8月7日起，凡於華懋集團旗下7大商場及中環街市以6大指定電子消費平台，即日單一消費滿250元或以上，即可換領50元購物餐飲現金券乙張；而即日單一消費滿500元或以上，即可換領50元購物餐飲現金券兩張，總值港幣100元。

如心廣場同步推出獨家限定禮遇，活動期間凡即日單一消費滿600元或以上，除了可獲得50元購物餐飲現金券兩張外，更可額外獲得50元如心酒店餐飲現金券乙張。每次登記最多只限2張有效發票，現金券數量有限，換完即止。

可享8%「拍住賞」儲值額回贈



除此之外，如心廣場正於中庭一樓舉行「如心廣場 X EVA RACING賽車體驗‧始動」，於第二輪比賽期間（8日至15日），於場內以消費券即日單一消費滿200元，即可登上EVA駕駛席，參與極速火拼的賽車體驗，每輪勝出者更可獲贈總值超過12,000元的ASUS ROG X EVANGELION的聯名限定版電競商品，包括27”電腦顯示屏、耳機、滑鼠及滑鼠墊。



此外，由8月7日至9月7日，中環街市將會繼續聯同Tap & Go「拍住賞」推出獨家額外優惠，顧客凡以 Tap & Go「拍住賞」政府消費券計劃帳戶內「二維碼支付」功能，於中環街市指定商戶消費滿100元，可享8%「拍住賞」儲值額回贈，買得越多，賞得更多。

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責任編輯：李智美