【美股焦點】華納兄弟推全新戰略計劃　擬重置「DC電影宇宙」、向Marvel宣戰

▲ 【美股焦點】華納兄弟推全新戰略計劃 直接向Marvel宣戰、「DC宇宙將挑戰漫威宇宙」

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery， 美：WBD ）公布最新戰略計劃，將HBO Max流媒體服務與Discovery+進行合併，並將對「美國隊長」、「雷神」等漫威宇宙（Marvel）發起挑戰。

公司宣布將在 2023 年年中之前在美國發布 HBO Max-Discovery+ 組合產品，並為該服務開發一個免費的、廣告支持的選項，其目標到2025年全球訂戶1.3億名。

作為這項新戰略的一部分，公司將組建一個團隊，重置其「DC電影宇宙」，針對「神奇女俠」、「超人」和「水行俠」在內的DC漫畫製定一份10年發展計劃。華納兄弟探索公司行政總裁David Zaslav表示，從結構上看，此舉類似於迪士尼（美：DIS）的漫威宇宙（Marvel）。

他堅信電影院上映和傳統電視是現金產生器和長壽業務，又指直播新聞對線性電視的成功至關重要，這表明CNN直播新聞不會出現在 HBO Max/Discovery+ 服務中。

可是，早在兩天前，公司宣布將擱置DC電影「蝙蝠女」（Batgirl），涉及9000萬美元製作費，另外市傳《Supergirl》亦取消上映。

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編輯：姚卓然