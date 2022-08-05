【蘋果動向】第10代iPad有大改動？　新款iPad設計圖曝光

▲ 有外媒日前釋出疑似第10代iPad的設計圖，其設計風格與iPad Pro及iPad Air十分相似。

蘋果（Apple）在去年9月發表第9代iPad，有傳公司正研發第10代iPad，其設計及規格料有改變。有外媒日前釋出疑似第10代iPad的設計圖，其設計風格與iPad Pro及iPad Air十分相似。

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據《MySmartPrice》釋出的設計圖顯示，第10代iPad的正面與第9代相似，有明顯邊框、頂部為攝影鏡頭、屏幕底部為可使用Touch ID的實體Home鍵；至於機身呎吋為248.62 x 179.50 x 6.98毫米，比第9代iPad更薄。

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至於第10代iPad的充電接口或有改變，設計圖在充電接口位置上有一個紅色標記。《MySmartPrice》指，仍未能確定蘋果會繼續使用Lightning充電接口，或是改用Type-C充電接口。

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責任編輯：廖淑瑩

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