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【蘋果動向】第10代iPad有大改動？　新款iPad設計圖曝光

科技 12:09 2022/08/05

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有外媒日前釋出疑似第10代iPad的設計圖，其設計風格與iPad Pro及iPad Air十分相似。

蘋果（Apple）在去年9月發表第9代iPad，有傳公司正研發第10代iPad，其設計及規格料有改變。有外媒日前釋出疑似第10代iPad的設計圖，其設計風格與iPad Pro及iPad Air十分相似。

【iPhone 14】紫色機款成主打？ 爆料達人揭iPhone 14售6,271元起

據《MySmartPrice》釋出的設計圖顯示，第10代iPad的正面與第9代相似，有明顯邊框、頂部為攝影鏡頭、屏幕底部為可使用Touch ID的實體Home鍵；至於機身呎吋為248.62 x 179.50 x 6.98毫米，比第9代iPad更薄。

【蘋果動向】盜竊及遺失也不怕 AppleCare+新增多項保險服務

至於第10代iPad的充電接口或有改變，設計圖在充電接口位置上有一個紅色標記。《MySmartPrice》指，仍未能確定蘋果會繼續使用Lightning充電接口，或是改用Type-C充電接口。

【手機市場】手機產量過剩 全球第二季智能手機出貨量按年跌8.7%

責任編輯：廖淑瑩

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