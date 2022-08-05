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【猴痘症】美列公共健康緊急狀態 CDC料170萬人高危

環球社會熱點 11:26 2022/08/05

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繼世界衛生組織後，美國亦同樣把猴痘症到為公共健康緊急狀態。美國政府表示，準備下一階段行動應對猴痘病毒，呼籲美國民眾嚴正看待猴痘症。疾控中心（CDC）則估計，約170萬名男子同性及雙性戀者屬高危族群。

【猴痘症】西班牙巴西3人離世 非洲以外首錄死亡個案 【下一頁】

美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）周四（4日）公布，把猴痘列為公共健康緊急狀態。部長貝塞拉（Xavier Becerra）表明準備應對猴痘病毒，２呼籲民眾嚴肅對待猴痘症。

同場的CDC主任華倫斯基（Rochelle Walensky）亦表示，猴痘成為公共健康緊急狀態後有助政府更好收集相關感染數據，更好應對病毒的威脅。

另外，華倫斯基指出約170萬名男性同性及雙性戀者為高危族群，希望為他們接種疫苗，降低猴痘症的風險。華倫斯基指有關人士分別是愛滋病（HIV）確診者及正接受愛滋病暴露前預防藥物治療的人士。

【猴痘症】全球已錄逾1.8萬宗確診 世衛不建議大規模打針 【下一頁】

衛生部稱現時美國已確保110萬劑﹑丹麥公司生產的兩劑式Jynneos天花疫苗，可供民眾接種。自5月開始，聯邦政府已派送超過60萬劑。華倫斯基早前承認，疫苗面臨供不應求狀況。當局考慮允許醫療人員用不同接種方法，增加單瓶疫苗劑數。

美國現時有逾6,600宗猴痘症確診，多達48個州份有確診者，暫時未有相關死亡個案。由於多數人出現紅疹後才獲檢測，CDC估計實際感染人數更多。

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責任編輯：吳漢培

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