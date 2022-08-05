【電子消費券2022】華懋旗下商場及中環街市推150萬元獎賞　消費滿額送購物餐飲現金券　中環街市設大抽獎

▲ 華懋旗下商場及中環街市推150萬元獎賞 消費滿額送購物餐飲現金券 中環街市推大抽獎

新一輪電子消費券將於周日（7日）起發放，華懋集團表示，將推出150萬元獎賞。當日起顧客到華懋集團旗下7大商場及中環街市，以六大指定電子消費平台消費，將可享有購物及餐飲回贈優惠，中環街市亦會推「賞你中」夏日消費賞大抽獎，禮物總值高達15萬元。

顧客於周日起，在華懋集團旗下七大商場及中環街市以指定電子消費平台，即日單一消費滿250元或以上，可換領50元購物餐飲現金券乙張，而單一消費滿港幣500元或以上，可換領50元購物餐飲現金券兩張。

同時，如心廣場同步推出限定禮遇，活動期間凡即日單一消費滿600元或以上，可額外獲得港幣50元如心酒店餐飲現金券乙張。每次登記最多只限2張有效發票，現金券數量有限，換完即止。

中環街市夥Tap & Go推滿100元享8%儲值額回贈

由8月7日至9月7日，中環街市將會聯同 Tap & Go「拍住賞」推出額外優惠，顧客凡以帳戶內的「二維碼支付」功能於中環街市指定商戶消費滿100元，可享8%「拍住賞」儲值額回贈。另外，即日至9月4日，「中環街市」會員於中環街市以電子貨幣單一消費每滿300元，即可參加「賞你中」夏日大抽獎1次，有機會贏取HUAWEI MateBook 14s、HUAWEI MatePad Pro 12.6、 HUAWEI FreeBuds Pro 等。

華懋集團旗下七大商場包括：如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由集團負責管理及營運的中環街市。

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編輯：袁諾曦