【安全駕駛】英國警車設AI偵測系統　監察司機有否安全駕駛

▲ 當警車停泊在路邊時，車上的AI系統就會分析車箱中的圖像，檢測車裡的人有否進行任何違法行為。（法新社）

英國最近在警車上安裝了AI系統，能夠在路邊監測其他行駛車輛的車箱狀況，包括司機有否行駛時手持電話通話，又或乘客是否已佩戴好安全帶。

一直以來，主流監測車輛安全駕駛的儀器，是以偵速攝影機判斷司機行駛時有否超速，但就無法監測司機在車上的其他違法行為。

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據《衛報》報道，英國警方在部分警車上安裝了數個鏡頭，能夠捕捉來往車輛的影像。當警車停泊在路邊時，車上的AI系統就會分析車箱中的圖像，檢測車裡的人有否進行任何違法行為，例如司機行駛時手持電話通話、乘客沒有佩戴好安全帶等。

英國警方表示，這系統會在沃里克郡（Warwickshire）的道路進行為期3個月的測試，期間如發現有人進行嚴重的違規行為或會被起訴，而司機則將會收到警告信。

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這項試驗是英國國家高速公路公司（National Highway）計畫的一部分，目標到2040年在其網絡上防止任何死亡或嚴重傷害。該公司表示，未來或會在警車配備一種可檢測車輛間行駛距離有否過近的技術。

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責任編輯：陳卓賢