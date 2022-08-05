  • 28°C
香港時間 : 2022805日 (五) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安全駕駛】英國警車設AI偵測系統　監察司機有否安全駕駛

科技 11:23 2022/08/05

分享：

分享：

當警車停泊在路邊時，車上的AI系統就會分析車箱中的圖像，檢測車裡的人有否進行任何違法行為。（法新社）

英國最近在警車上安裝了AI系統，能夠在路邊監測其他行駛車輛的車箱狀況，包括司機有否行駛時手持電話通話，又或乘客是否已佩戴好安全帶。

一直以來，主流監測車輛安全駕駛的儀器，是以偵速攝影機判斷司機行駛時有否超速，但就無法監測司機在車上的其他違法行為。

【生物科技】漸凍症不再是絕症？　英矽智能研AI平台分析數據　發現潛在治療靶點

據《衛報》報道，英國警方在部分警車上安裝了數個鏡頭，能夠捕捉來往車輛的影像。當警車停泊在路邊時，車上的AI系統就會分析車箱中的圖像，檢測車裡的人有否進行任何違法行為，例如司機行駛時手持電話通話、乘客沒有佩戴好安全帶等。

英國警方表示，這系統會在沃里克郡（Warwickshire）的道路進行為期3個月的測試，期間如發現有人進行嚴重的違規行為或會被起訴，而司機則將會收到警告信。

【人工智能】Google前CEO論AI　開發及使用無規範或構危害

這項試驗是英國國家高速公路公司（National Highway）計畫的一部分，目標到2040年在其網絡上防止任何死亡或嚴重傷害。該公司表示，未來或會在警車配備一種可檢測車輛間行駛距離有否過近的技術。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【大數據】曼城開發智能頸巾　收集球迷情緒反應數據
2022/07/28
【大數據】曼城開發智能頸巾　收集球迷情緒反應數據
【數碼轉型】解建造業痛點 　「建築科技加速器」計劃助業界轉型
2022/07/28
【數碼轉型】解建造業痛點 　「建築科技加速器」計劃助業界轉型
【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成
2022/08/01
【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成
【榮耀手機】Honor旗艦Magic 4 Pro登陸香港　售價7299元
2022/08/02
【榮耀手機】Honor旗艦Magic 4 Pro登陸香港　售價7299元

你可能感興趣

【大數據】曼城開發智能頸巾　收集球迷情緒反應數據
11:01 2022/07/28
【大數據】曼城開發智能頸巾　收集球迷情緒反應數據
【數碼轉型】解建造業痛點 　「建築科技加速器」計劃助業界轉型
17:54 2022/07/28
【數碼轉型】解建造業痛點 　「建築科技加速器」計劃助業界轉型
【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成
21:45 2022/08/01
【數碼轉型】流程自動化　可增效率減成本3成
人工智能 司機 交通事故 罪案 鏡頭 英國

下一篇文章

【初創投資】政經不穩生意仍要做　初創9問9答吸投資者信心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【生物科技】漸凍症不再是絕症？　英矽智能研AI平台分析數據　發現潛在治療靶點
【生物科技】漸凍症不再是絕症？　英矽智能研AI平台分析數據　發現潛在治療靶點
【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【衛星通訊】中國研首顆「北斗短報文芯片」　助智能手機獲衛星通訊能力
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【iPhone 14】紫色機款成主打？　爆料達人揭iPhone 14售6,271元起
【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工
【業務調整】Salesforce關閉香港辦事處　料將裁減數十名員工
【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵
【支付安全】Wiseasy員工密碼外洩　全球14萬部流動收款機恐遭黑客入侵
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款