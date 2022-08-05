  • 25°C
香港時間 : 2022805日 (五) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】券商估博彩收入處極低水平 澳博短期扭虧無望

股樓投資 12:52 2022/08/05

分享：

分享：

澳博控股（00880）日前宣布供股計劃，引發股價大瀉，每股供股價僅2.08元，較現價仍折讓逾兩成。事實上，在疫情打擊下，澳博業績認真麻麻，中泰證券指自2020年疫情出現以來，公司已連續十個季度錄得經調整EBITDA虧損，第二季淨收入為15.9億元，按年下跌42%，博彩收入減少46.4%；經調整EBITDA虧損7億元。

【同場加映】溫股知新：港股又破位 部署要諗計

截至6月底，公司有24.1億元的現金等值物，並已完成約190億元的再融資，償還銀團貸款後將餘下36億元循環信貸額度，而公司亦已獲控股股東澳娛承諾提供50億元備用信貸，作為臨時流動性安排。在扣除了向澳門博監局提交的6.2億美元競投賭牌資本證明後，預計公司可在零收入的情況下，支撐9個月營運。

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行表示，全澳門7月的博彩收入僅3.98億澳門元，創疫情以來新低。自8月3日下午18時起，珠澳將恢復免隔離通關，但自澳門出境前往珠海人員須持24小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，預計短期難以帶來增量旅客，全澳門的日均博彩收入在短期內可能維持2,000至5,000萬澳門元的較低水平。因應近期的經營狀況，該行將公司目標價從3.37元下調至2.86元，維持「中性」評級。

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
港股 EBITDA 目標價 澳門 澳博控股（00880）

下一篇文章

【行業點睇】電動車連番漲價不減市場熱度 業界揭搶手原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
富通保險「The GalaMuse」嶄新概念中心　融入新世界集團生態圈 為保險塑造無限可能
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款