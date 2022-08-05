【券商點睇】券商估博彩收入處極低水平 澳博短期扭虧無望

澳博控股（00880）日前宣布供股計劃，引發股價大瀉，每股供股價僅2.08元，較現價仍折讓逾兩成。事實上，在疫情打擊下，澳博業績認真麻麻，中泰證券指自2020年疫情出現以來，公司已連續十個季度錄得經調整EBITDA虧損，第二季淨收入為15.9億元，按年下跌42%，博彩收入減少46.4%；經調整EBITDA虧損7億元。

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截至6月底，公司有24.1億元的現金等值物，並已完成約190億元的再融資，償還銀團貸款後將餘下36億元循環信貸額度，而公司亦已獲控股股東澳娛承諾提供50億元備用信貸，作為臨時流動性安排。在扣除了向澳門博監局提交的6.2億美元競投賭牌資本證明後，預計公司可在零收入的情況下，支撐9個月營運。

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該行表示，全澳門7月的博彩收入僅3.98億澳門元，創疫情以來新低。自8月3日下午18時起，珠澳將恢復免隔離通關，但自澳門出境前往珠海人員須持24小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，預計短期難以帶來增量旅客，全澳門的日均博彩收入在短期內可能維持2,000至5,000萬澳門元的較低水平。因應近期的經營狀況，該行將公司目標價從3.37元下調至2.86元，維持「中性」評級。

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撰文：林衛