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【行業點睇】電動車連番漲價不減市場熱度 業界揭搶手原因

股樓投資 12:04 2022/08/05

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據內地報道，上半年新能源汽車漲價潮的熱度尚未散去，由純電動車型蔓延至混合動力車型和燃油車領域，下半年漲價潮已再次出現。其中，零跑汽車、哪吒汽車在內的多家新能源車企拉開漲價序幕，漲幅在3,000至6,000元（人民幣，下同）不等，多家企業的漲價原因直指「上游原材料價格持續大幅上漲」。全國乘聯會秘書長崔東樹表示，電動車價格上漲相對理性，對下半年新能源車市不會有明顯影響。

【同場加映】溫股知新：港股又破位 部署要諗計

7月交付量超越「蔚小理」的零跑汽車，日前宣布零跑T03全系車型漲價5,600至6,600元，調整後的指導價於8月1日零時正式生效，這已是零跑汽車今年第二次漲價。今年3月，零跑T03已因應上游原材料成本上漲，將車價調高3,000至5,000元，換言之，兩次累計漲價約1萬元，補貼後售價為7.95萬至9.65萬元。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

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事實上，從去年開始原材料價格上漲一直擾動汽車上下游產業鏈。上游原材料價格進一步上漲，產業鏈的壓力向下游傳導。以新能源汽車的核心零部件動力電池為例，其重要原材料碳酸鋰今年價格一度飆升至每噸51.5萬元，而去年1月初，該原材料的報價為每噸6.2萬至6.7萬元左右。若原材料價格在短期內仍處於高位不回落，漲價可能會成為更多車企的選擇。一位業內人士又表示，油價的上漲讓更多用戶開始選擇和接受新能源汽車，上半年漲價後，合資品牌的新能源汽車再次受到用戶關注。從總體供應上來看，新能源汽車並不算多，車源緊俏，短期內訂單並不會受到影響。

【同場加映】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文：林衛

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