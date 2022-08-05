【券商點睇】信達點評產地直播新模式 新東方在綫流量強勁

新東方在綫（01797）旗下東方甄選直播間開啟「東方甄選黑龍江行」，開啟知識性脫口秀+真人秀的戶外節目形式。信達證券指出，該模式結合了產地直播和知識性內容，讓消費者可以零距離感受到大森林與稻田間的山珍野味和五谷豐登，更加真實直觀，助農直播全方位宣傳優質特色農產品，如東北石板大米、有機秋木耳、有機小黃蘑菇等，豐富內容的同時，也增加了商品單位。

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數據顯示，東方甄選直播間當日位列帶貨榜第一及人氣榜第一，產地直播成效顯著，全系列帳號的商品交易金額（GMV）合計3,903萬元（人民幣，下同）；觀看人次3,326萬次。該行認為，全國各地適合做抖音重點農產品產業帶還有很多，隨着後續新直播產地的解鎖，內容形式的不斷豐富，加上三餐四季內容需求大，有利於吸引更多自然流量的轉化，流量的持續性增強。

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值得注意是，公司自營產品佔比持續提高，東方甄選品牌初步形成，新品營銷成本較低。7月份自營產品佔比為16.7%，相比7月初大概只有5%左右，其7月26日和28日分別為36.8%和36.6%，考慮到自營產品相對毛利率高，自營品牌的穩定增長，說明供應鏈管理逐步完善。該行維持前期盈利預測，預計新東方在綫於2022至2024年歸母淨利潤分別為-10.29億元、5.3億元及8.37億元，基於直播電商的高景氣度，看好新東方在綫在品牌、優質內容產出能力方面的壁壘，長期具有發展空間，維持「增持」評級。

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撰文：林衛