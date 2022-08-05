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【英揆之爭】卓慧思指衰退非不可避免 辛偉誠辯論佔優

環球政治 11:01 2022/08/05

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英國保守黨黨魁選舉最後階段投票在即，近期民調顯示外相卓慧思的支持度領先。不過前財相辛偉誠在電視辯論表現獲現場觀眾評為更優勝。而卓慧思則在辯論期間提出，她認為英國通脹並非無可避免。

【英揆之爭】卓慧思冀改英倫銀行授權目標 應對通脹 【下一頁】

英國天空電視台（Sky TV）周四（4日）舉行第三場電視辯論，卓慧思（Liz Truss）與辛偉誠（Rishi Sunak）接受由保守黨員組成的現場觀眾提問，以及主持人伯利（Kay Burley）深度訪問。

英倫銀行（Bank of England）同日公布加息0.5厘，政策利率由1.25厘升至1.75厘。英倫銀行更預期英國經濟第四季度進入衰退，衰退將持續5個季度。

卓慧思形容英倫銀行的言論固然令人非常憂慮，但她認為衰退並非無可避免，指他們可以改變結果，增加經濟增長的可能性。

她指出當務之急是協助一群陷入生活成本危機的民眾，她上台後會立即取消國民保險供款的升幅，也會暫時停收綠色能源稅協助民眾節省能源費，又承諾保持低企業稅率。

她強調自己是一名有誠信的候選人（candidate of integrity），她會不斷聆聽民意，而且政策不奏效時願意調整方向。

卓慧思民調持續領先 賈偉德表態支持 【下一頁】

辛偉誠則表示通脹是導致經濟衰退的根源，反駁卓慧思指稅收負擔導致經濟衰退的説法是全錯。他警告卓慧思減稅的計劃只會火上加油，使英國經濟變得更差，出現按揭利率上升、民眾的儲蓄和養老金被蠶食等困境。

辛偉誠也被問到他辭職是否要背叛約翰遜（Boris Johnson）。辛偉誠駁斥有關他向約翰遜逼宮的説法，指約翰遜提拔涉及性醜聞的保守黨前黨鞭平徹（Chris Pincher），但政府在這個嚴重道德問題上站在錯誤一邊，自己無法為此辯護。

雙方也分別回答為何他們足以取代約翰遜成為保守黨魁及首相，其後現場觀眾透過舉手評價兩名候選人的辯論表現，結果顯示辛偉誠的表現獲得更多人認可。

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責任編輯：鄭錦玲

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