土料再多3艘烏糧食船啟航 運走近6萬噸農作物

俄羅斯與烏克蘭開戰以來，首艘載有烏克蘭糧食的船隻已安全出海。土耳其政府表示，周五（5日）將再多3艘載有接近6萬噸烏克蘭農作物的船隻啟航，分別前往3個港口，有望進一步舒緩全球糧食短缺問題。

【烏克蘭戰爭】首批糧食運離黑海港口 已通過檢查正駛往黎巴嫩（第二版） 【下一頁】

位處土耳其最大城市伊斯坦布爾的聯合協調中心周四（4日）表示，3艘糧食船將在周五由烏克蘭的南部重鎮敖德薩（Odesa）及西南部城市黑海村（Chornomorsk）的港口，運走約5.8萬噸烏克蘭糧食。

中心指3船預計在當地時間周五早上各自出發，敖德薩的糧食船載有約3.3萬噸粟米，將運往愛爾蘭科克郡的Ringaskiddy。黑海村的船隻分別運載1.2萬及1.3萬噸粟米，前往土耳其海邊卡拉蘇（Karasu）及英國北部約克郡的Teesport。

【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企 【下一頁】

敖德薩地區官員表示，土耳其貨船預料周五抵達黑海村，成為俄烏戰爭後首艘到達當地港口的船隻。官員指出，船隻將掛上非洲國家利比里亞（Liberia）旗幟。

俄羅斯﹑烏克蘭﹑土耳其及聯合國早前達成4方協議後，俄烏戰爭爆發後的首艘載有烏克蘭糧食船隻於周一（1日）啟航，經過聯合協調中心檢查後正在前往黎巴嫩。烏克蘭方早前表示，另有16艘載滿糧食的貨船已準備出發。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3