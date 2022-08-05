  • 28°C
香港時間 : 2022805日 (五) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

土料再多3艘烏糧食船啟航 運走近6萬噸農作物

環球社會熱點 10:42 2022/08/05

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭開戰以來，首艘載有烏克蘭糧食的船隻已安全出海。土耳其政府表示，周五（5日）將再多3艘載有接近6萬噸烏克蘭農作物的船隻啟航，分別前往3個港口，有望進一步舒緩全球糧食短缺問題。

【烏克蘭戰爭】首批糧食運離黑海港口 已通過檢查正駛往黎巴嫩（第二版） 【下一頁】

位處土耳其最大城市伊斯坦布爾的聯合協調中心周四（4日）表示，3艘糧食船將在周五由烏克蘭的南部重鎮敖德薩（Odesa）及西南部城市黑海村（Chornomorsk）的港口，運走約5.8萬噸烏克蘭糧食。

中心指3船預計在當地時間周五早上各自出發，敖德薩的糧食船載有約3.3萬噸粟米，將運往愛爾蘭科克郡的Ringaskiddy。黑海村的船隻分別運載1.2萬及1.3萬噸粟米，前往土耳其海邊卡拉蘇（Karasu）及英國北部約克郡的Teesport。

【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企 【下一頁】

敖德薩地區官員表示，土耳其貨船預料周五抵達黑海村，成為俄烏戰爭後首艘到達當地港口的船隻。官員指出，船隻將掛上非洲國家利比里亞（Liberia）旗幟。

俄羅斯﹑烏克蘭﹑土耳其及聯合國早前達成4方協議後，俄烏戰爭爆發後的首艘載有烏克蘭糧食船隻於周一（1日）啟航，經過聯合協調中心檢查後正在前往黎巴嫩。烏克蘭方早前表示，另有16艘載滿糧食的貨船已準備出發。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
2022/08/04
【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
俄企趁百事撤出 欲佔國内飲品市場半壁江山
2022/08/03
俄企趁百事撤出 欲佔國内飲品市場半壁江山
【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲
2022/08/03
【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲
聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅
2022/08/02
聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅
俄羅斯加強愛國教育 7歲起灌輸俄價值
2022/08/02
俄羅斯加強愛國教育 7歲起灌輸俄價值

你可能感興趣

【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
10:48 2022/08/04
【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
俄企趁百事撤出 欲佔國内飲品市場半壁江山
18:10 2022/08/03
俄企趁百事撤出 欲佔國内飲品市場半壁江山
【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲
10:59 2022/08/03
【烏克蘭戰爭】俄批美直接參戰 有份協調烏空襲
糧食供求 外交 地緣政治 烏克蘭 土耳其 俄羅斯 聯合國 黑海

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間11:00）

下一篇文章

英超市只有深膚色BB霜上防盜鎖 消費者反問：淺色又唔鎖？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
【北溪一號】德批俄唔收渦輪機 隨時準備運走
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
【美國六合彩】幸運兒獨贏過百億獎金 扣完稅得返呢個數？
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月05日 時間11:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款