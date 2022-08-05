▲ 【新股IPO】內地首間新冠口服藥生產商真實生物遞表上市 公司：已做好充分準備銷售「阿茲夫定」

內地首間新冠口服藥生產商真實生物已經提交向港交所遞交申請上市文件。公司指，已做好充分準備以啟動新冠口服藥「阿茲夫定」的商業銷售，而單計自行生產亦可年產能約為十億片劑阿茲夫定。

此前中國國家藥監局官網於7月25日發布，批准河南真實生物科技有限公司之阿茲夫定片增加治療新冠病毒肺炎適應症註冊申請。

據初步招股書指，真實生物表示已做好充分準備以啟動阿茲夫定的商業銷售。7月與復星醫藥 （02196） 就在中國內地及潛在的全球若干區域聯合開發及復星醫藥產業獨家商業化用於治療及預防HIV感染及COVID-19的阿茲夫定訂立戰略合作協議。公司已與中國多家領先藥品製造商（包括北京協和）訂立戰略協議，生產及供應阿茲夫定的活性藥物成分（API）及片劑。

自產年產能約為十億片劑阿茲夫定

公司亦具備自行生產能力，年產能約為十億片劑阿茲夫定，並認為基於自有及合約產能的結合將能夠生產足夠數量的阿茲夫定以滿足市場需求。

真實生物致力於開發、製造和商業化治療病毒性、腫瘤及腦血管疾病的創新藥物。公司表示正積極開發其他用於治療病毒性、腫瘤及腦血管疾病的多種創新候選藥物， 包括治療HIV、抗腫瘤、腦血管意外的項目。中金公司為獨家保薦人。

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編輯：姚卓然