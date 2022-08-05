▲ 【大行報告】券商指海港城表現有驚喜、通關可帶動零售組合表現 九龍倉置業股價逆市升

九龍倉置業 （01997） 上半年基礎溢利升3%，並增派中期息4%至0.7元。券商普遍認為，九置中期業績勝預期，當中海港城表現有驚喜，相信只要本港恢復通關，其優質的零售組合表現可更上層樓。九置周五股價升1.8%，報36.7元。

瑞信指，九置3大零售商場上半年零售銷售額下跌4%，跌幅較前一年的8%明顯收窄，而海港城的租金收入更按年錄得1%增長，但時代廣場則跌22%。九置管理層解釋，市場競爭激烈，而且市值租金偏低，導致時代廣場租金收入大跌。

「雖然續租租金調整率持續負數，但管理層看到租金回穩跡象。」瑞信指，寫字樓前景持續挑戰，大部分企業在經濟前景不明朗下，均押後其擴張計劃或租賃大計，維持九置「中性」評級，目標價37.1元。

摩根士丹利認為，九置上半年息稅前盈利較該行預期高兩成，主要與收入及毛利率較佳有關，以及成本控制得宜，而且酒店經營虧損在第五波疫情衝擊下有所收窄。大摩維持九置「減持」評級，目標價34元。

銀河聯昌憂九置融資成本上升

銀河聯昌證券指，海港城表現較預期強勁，相信與其市場推廣策略吸引到本地人消費有關，而且海港城在零售市場中具領先地位，雖然海港城續租租金調整率跌幅窄，但相信本港零售及寫字樓資產在通關前持續疲弱。

九置去年融資成本約1.4厘，大部分債務為浮息貸款，基於1個月港元拆息顯著上升，預期九置下半年融資成本大增。銀河聯昌予九置「持有」評級，目標價37.5元。

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編輯：陳韻妍