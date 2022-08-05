【經濟衰退】全球芯片銷售持續放緩　經濟衰退的一個信號？

▲ 全球芯片銷售持續放緩 經濟衰退的一個信號？

全球芯片銷售在環球加息與地緣政治風險加劇衝擊下，銷售增速連續6個月放緩，或是經濟衰退的一個信號。根據全球半導體行業頂尖機構數據顯示，6月半導體銷售按年增長13.3%，增長速度較5月的18%減慢，放緩趨勢是自2018年中美貿易戰以來持續時間最長的一次。

芯片銷售的3個月移動均值，近數十年來與全球經濟表現息息相關。對於這些用作製造從汽車、智能手機、電腦的芯片產品，世界經濟有著很高依賴程度。目前，圍繞經濟衰退的憂慮促使三星電子等芯片製造商考慮縮減投資計畫。

事實上，南韓作為全球最大內存芯片生產國，其貿易數據亦顯示出國際經濟下滑跡象。7月芯片出口增長連續4個月放緩，由6月的10.7%放緩至2.1%，而6月半導體庫存創下逾6年最大增幅。

隨着應對通脹，環球央行開始紛紛加息、俄烏戰爭及內地長期防疫封控措施，芯片銷售開始降溫。根據彭博經濟研究的全球追蹤指標顯示，隨着芯片銷售開始放緩，今年世界經濟的前景迅速惡化。

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責任編輯︰梁浩碩