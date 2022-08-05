【港股市況】阿里巴巴、騰訊逆市跌1%　恒生指數高開109點後升幅收窄（不斷更新）

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【業績｜房託股】越秀房託裂口急挫6%創逾兩年低 中期單位分派大減三成至8.53仙、股息率6.8厘 疫情反覆瞄準4大業務租戶
美股隔晚個別發展，港股今早續反彈高開百點，恒生指數開報20283點，升109點。恒生科技指數升1.1%，報4429點。阿里巴巴 （09988） 績後向好升0.4%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%
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【09：52】快狗打車 （02246） 10連跌，股價一度跌穿5元破底低見4.95元，最新跌0.8%，報5.04元，成交196萬元。
【09：50】羅馬集團 （08072） 昨下瀉未止跌，股價今早再跌14%，破底低見0.068元，成交239萬元。
【09：46】油價跌逾2%，紐約期油跌穿90美元，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.3%。
【09：44】敏華 （01999） 反彈升逾1%，高見5.99元。
【股東增持】敏華控股股東兼主席黃敏利頻增持共2900萬股 股價期內累跌近12%
【09：42】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 升近2%。
【09：38】長和 （00001） 轉升逾1%，高見52.05元。
【09：35】大市開市後升幅收窄，最新升約5點，報20179點；科指升0.1%，報4385點。
【09：32】信達生物 （01801） 股價造好升7%，早段高見36.4元。
【09：32】阿里巴巴 （09988） 雖績勝預期，惟股價開市後轉跌，最新跌1%，低見93.9元。
【09：29】越秀房託 （00405） 跌逾6%，開報2.82元破底。越秀房託上半年收入增長7%至9.44億元人民幣，物業收入淨額增長7.6%至6.87億元人民幣。每基金單位分派8.53港仙，按年少30.8%。
【業績｜房託股】越秀房託中期單位分派大減三成至8.53仙、股息率6.8厘 疫情反覆瞄準4大業務租戶
【09：28】百濟神州 （06160） 績後造好高開8%。百濟神州上季產品收入接近3.05億美元，按年增長119.7%；季內錄得淨虧損5.71億美元，按年擴大19%。
【生科股】百濟神州上季收入增1.2倍至3億美元 季內淨虧損擴大兩成至5.7億美元
【09：26】長和 （00001） 績後偏軟跌0.1%；長實 （01113） 平開。
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【業績│長和系】長實半年多賺55%至129億元、息增至0.43元 李澤鉅：樓市續由房屋政策及利率走向主導、經濟復甦取決疫情
【09：22】恒生指數開報20283點，升109點。恒生科技指數升1.1%，報4429點。阿里巴巴 （09988） 績後向好升0.4%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%。
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【09：13】期指報20259點，升118點或0.6%。
【08：59】利福國際 （01212） 、東正金融 （02718） 開市前公布短暫停牌。其中，東正金融表示以待根據香港公司收購及合併守則刊發一則載有公司內幕消息的公告。
【08：59】十方控股 （01831） 、STYLAND HOLD （00211） 今早復牌。
【08：46】【盈喜盈警】諾誠健華料上半年淨虧損增加不超過1.36倍 一文看清企業數據（不斷更新）
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【08：23】恒指黑期升約106點，20259點；道指期貨升24點，報32705點。
【07：45】港股ADR收報20129點，跌44點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.35元，較港收市價低0.25元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報311.63元，較港收市價低0.37元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報95.6元，較港收市價高0.6元或0.6%。
【07：30】市場等候周五公布的7月非農就業數據，投資者續憂經濟衰退，道指收市跌85點，報32726點；標指跌3點，報4151點；納指則升52點或0.4%，報12720點。
責任編輯︰梁浩碩