【港股夜期+ADR】美狂加息預期升溫　港滙再觸弱方　夜期跌74點守2萬關（不斷更新）

美國勞工數據佳，反映聯儲局加息空間大增，以壓抑通脹，市場預期儲局將可加息0.75厘，港美息差憂再加闊，而套息交易預期，令港滙即時轉弱，再觸及7.85弱方兌換保證，走資壓力加大，港加息壓力亦大增。

夜期跌74點，報20047點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 51.40 +0.6% 美團ADR 180.44 -1.7% 騰訊ADR 302.70 -1.6% 阿里巴巴美股 91.55 -1.5%

北水淨流入4.4億 買騰訊

北水續錄得4.4億元淨流入，為全周淨流入最少的一日。騰訊控股 （00700） 有5.9億元淨流入，中移動 （00941） 及時代電氣 （03898） 分別錄得2.5億元及0.7億元淨流入。北水淨流出方面，中海油 （00883） 錄得3.3億元淨沽盤。

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恒指全日微升27點

美股隔晚個別發展，港股今早續反彈高開109點，開市後曾轉跌，其後窄幅上落，恒生指數收報20201點，升27點，成交851.7億元。恒生科技指數升近0.8%，報4415點。ATM逆市向下，阿里巴巴 （09988） 績後回吐跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.2%。芯片股造好，中芯 （00981） 升7%；華虹半導體 （01347） 升逾13%。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【23：10】夜期跌74點，報20047點。

【22：36】夜期跌51點，報20070點。

【21：45】恒指夜期仍跌114點，報20007點

【20：40】美國7月非農新增職位遠勝市場預期，夜期跌幅擴大，現跌116點，報20005點

【18：40】恒指夜期跌18點，報20103點

【16：24】東方海外 （00316） 全日升7.2%，為表現最好藍籌；中石油 （00857） 跌2.3%，藍籌中最差。

【16：23】大酒店 （00045） 績後造好，升逾3%以全日高位7.12元收市。

【16：10】恒生指數收報20201點，升27點，成交851.7億元。恒生科技指數升近0.8%，報4415點。ATM逆市向下，阿里巴巴 （09988） 績後回吐跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.2%。芯片股造好，中芯 （00981） 升7%；華虹半導體 （01347） 升逾13%。

【石Sir一周前瞻及異動股】萬洲國際、吉利汽車及浙江世寶

【16：00】恒生指數U盤前升30點，報20204點。

【15：55】滙豐 （00005） 收市前跌近1%，低見51.1元。

【15：44】恒指升30點，報20204點。

【15：42】中芯國際 （00981） 升近7%，高見17.88元；華虹半導體 （01347） 升勢略回順，最新升逾12%。

【15：34】阿里巴巴 （09988） 跌3%，大市轉跌約5點。

【15：31】阿里巴巴 （09988） 尾市跌幅再擴大至2.8%，報92.35元，大市升約11點，報20185點。

【15：19】港股尾市維持窄幅上落格局，大市升約30點，報20205點；科指升0.7%，報4411點。

【15：05】華虹半導體 （01347） 尾市升幅擴大至逾14%，高見27.85元，成交7億元。

【14：58】市場監管總局查處哄抬煤炭價格，神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 跌近2%；兗礦能源 （01171） 跌逾2%。

【中國監管】煤炭股走低、水泥股低位反彈 市監局查處哄抬煤炭價格、引導煤炭價格在合理區間運行

【14：55】大市升幅收窄，最新升26點，報20200點；科指升0.6%，報4409點。

【14：41】【芯片股】芯片股抽上、華虹半導體升12% 中芯升6%為表現最好藍籌

【14：36】恒地 （00012） 升近3%，高見28.1元。

【14：22】中芯 （00981） 升逾6%，高見17.74元；華虹半導體 （01347） 升逾12%，高見27.35元。

【14：22】九置 （01997） 績後獲唱好，股價午後升近5%，高見37.9元。

【14：21】信義玻璃 （00868） 升逾5%；信義光能 （00968） 升近3%。

【14：14】恒指升近100點，報20266點，升92點。科指升1%，報4426點。

【14：06】華虹半導體 （01347） 最新升10%，高見26.85元；中芯 （00981） 、ASM太平洋 （00522） 升逾5%。

【13：59】中海外 （00688） 午後升逾3%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 升逾1%；雅居樂 （03383） 升逾6%。

【13：58】大市最新再度回升，恒指升50點，報20224點；科指升0.9%，報4417點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） ，跌逾1%。

【13：48】【半島酒店母企】大酒店CEO郭敬文：酒店業勞工短缺及通脹加劇令人關切 料山頂纜車夏季末重開

【13：31】滙豐 （00005） 午後曾轉升高見51.7元，最新報51.6元暫無升跌。

【13：11】恒指最新跌近50點，報20128點。

【13：09】汽車股普遍向下，吉利 （00175） 跌近3%；比亞迪 （01211） 跌近2%；廣汽 （02238） 跌逾1%；長汽 （02333） 升0.2%。

【13：08】利福中國 （02136） 股價午後抽升2成，高見0.98元，成交259萬元。

【13：04】大市午後續好淡爭持，窄幅上落，港股最新跌3%，報20170點；科指升0.3%，報4395點。

【13：03】大酒店 （00045） 股價績後向好，升逾1%高見6.99元。

【13：01】中芯 （00981） 午後升幅略擴大至5%，高見17.58元；華虹半導體 （01347） 升逾8%，高見26.55元。

【13：00】港股午後初段升34點，報20208點，科指升0.8%，報4414點。

【12：52】恒指黑期升約43點，報20196點。

【12：35】開市前停牌的利福國際 （01212） 中午公布，以待根據香港公司收購及合併守則刊發構成內幕消息的公告。

【12：27】【港元拆息】HIBOR幾乎全線向上 1個月拆息1.46厘、實際供樓按息續處封頂位

【12：22】【業績｜酒店】半島酒店母企大酒店上半年基本虧損收窄至2.5億 不派息 香港半島酒店收入跌10%

【12：16】【新股IPO】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過上市聆訊 為第三隻SPAC闖關成功

【12：00】恒生指數半日升18點，報20192點，成交466.9億元。恒生科技指數升0.7%，報4412點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。中芯 （00981） 升逾4%，內房物管股升，碧桂園服務 （06098） 升逾3%。

【11：56】東方海外 （00316） 升半成，高見269.6元。

【11：51】恒指中午收市前升5點，報20179點；科指升0.6%，報4408點。

【11：44】聯想 （00992） 股價升近3%，高見7.18元。

【11：36】中芯 （00981） 升幅擴大至逾4%，高見17.46元；華虹半導體 （01347） 升逾8%，高見26.5元。

【11：32】友邦 （01299） 最新靠穩，升0.4%。

【友邦1299】友邦據報洽購上海一座興建中寫字樓 集團頻於內地擴張

【11：31】內地股市半日冋好，上證升0.3%；深證升0.6%；創業板指升近1%。

【11：28】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至2%；騰訊 （00700） 跌逾1%，恒指最新轉升1點。

【11：26】中芯 （00981） 最新升逾2%；華虹半導體 （01347） 升逾6%。

【11：03】澳門往返深圳蛇口的兩條海上客運航線下周一恢復營運，濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 升0.9%；金沙 （01928） 、永利 （01128） 、新濠 （00200） 跌逾1%；美高梅 （02282） 升0.7%；昨下挫逾一成的澳博 （00880） 最新無升跌。

【10：52】港交所 （00388） 升0.2%；友邦 （01299） 升0.4%；中移動 （00941） 升0.5%。

【10：42】大市最新偏軟跌約17點，報20156點；科指回升0.1%，報4386點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 轉升近0.1%；小米 （01810） 升近1%。

【10：37】九置 （01997） 升幅擴大至3%，高見37.3元。

【10：30】內房逆市上升，中海外 （00688） 升0.7%；潤地 （01109） 升0.8%；碧桂園 （02007） 升1%；雅居樂 （03383） 升逾3%。

【10：27】百濟神州 （06160） 升幅擴大至一成，高見115元。

【10：23】物業管理股逆市上升，碧桂園服務 （06098） 升逾4%；旭輝永升服務 （01995） 升逾9%；世茂服務 （00873） 升逾2%；融創服務 （01516） 升逾5%；金科服務 （09666） 升逾8%。

【10：22】中糧家佳康 （01610） 股價跌逾7%，低見3.01元。中糧家佳康料中期生物資產公允價值調整前虧損約13.9億元人民幣，相對去年同期溢利15.7億元人民幣。

【10：17】【新股IPO】內地首間新冠口服藥生產商真實生物遞表上市 公司：已做好充分準備銷售「阿茲夫定」

【10：14】中芯國際 （00981） 再升逾1%；華虹半導體 （01347） 升逾4%。

【10：13】手機設備股逆市向上，舜宇 （02382） 升逾3%；瑞聲 （02018） 、高偉電子 （01415） 升逾1%。

【10：09】大凌集團 （00211） 逆市飈升81%，高見0.175元，成交141萬元。大凌集團公布單一最大股東兼潛在要約人張志誠在7月10日通知，連同一致行動人士持股由約27.52%升至約31.84%，需按例作出強制有條件現金要約，但直至昨天，潛在要約人尚未可作出有關潛在要約。

【10：05】恒指最新跌約60點，報20113點，科指轉跌0.2%，報4370點。阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至3%，低見91.9元。

【10：04】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌3%。

【10：03】九置 （01997） 股價逆市向上，升逾1%高見36.75元。

【大行報告】券商指海港城表現有驚喜、通關可帶動零售組合表現 九龍倉置業股價逆市升

【09：57】十方控股 （01831） 復牌，股價早段破頂高見0.9元後，倒跌近13%，低見0.6元，成交530萬元。十方控股公布向主席發3.84億股優先股抵債，另將發行零息可換股債券（CB）收購Ideal Class公司全部股權。

【09：55】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，低見304.2元，阿里巴巴 （09988） 亦跌2%，低見92.95元，拖累大市最新轉跌9點，報20164點。

【09：52】快狗打車 （02246） 10連跌，股價一度跌穿5元破底低見4.95元，最新跌0.8%，報5.04元，成交196萬元。

【09：50】羅馬集團 （08072） 昨下瀉未止跌，股價今早再跌14%，破底低見0.068元，成交239萬元。

【09：46】油價跌逾2%，紐約期油跌穿90美元，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾1%；中石化 （00386） 跌0.3%。

【09：44】敏華 （01999） 反彈升逾1%，高見5.99元。

【股東增持】敏華控股股東兼主席黃敏利頻增持共2900萬股 股價期內累跌近12%

【09：42】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 升1%；小米 （01810） 升近2%。

【09：38】長和 （00001） 轉升逾1%，高見52.05元。

【09：35】大市開市後升幅收窄，最新升約5點，報20179點；科指升0.1%，報4385點。

【09：32】信達生物 （01801） 股價造好升7%，早段高見36.4元。

【09：32】阿里巴巴 （09988） 雖績勝預期，惟股價開市後轉跌，最新跌1%，低見93.9元。

【09：29】越秀房託 （00405） 跌逾6%，開報2.82元破底。越秀房託上半年收入增長7%至9.44億元人民幣，物業收入淨額增長7.6%至6.87億元人民幣。每基金單位分派8.53港仙，按年少30.8%。

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【09：28】百濟神州 （06160） 績後造好高開8%。百濟神州上季產品收入接近3.05億美元，按年增長119.7%；季內錄得淨虧損5.71億美元，按年擴大19%。

【生科股】百濟神州上季收入增1.2倍至3億美元 季內淨虧損擴大兩成至5.7億美元

【09：26】長和 （00001） 績後偏軟跌0.1%；長實 （01113） 平開。

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【業績│長和系】長實半年多賺55%至129億元、息增至0.43元 李澤鉅：樓市續由房屋政策及利率走向主導、經濟復甦取決疫情

【09：22】恒生指數開報20283點，升109點。恒生科技指數升1.1%，報4429點。阿里巴巴 （09988） 績後向好升0.4%；騰訊 （00700） 升0.9%；美團 （03690） 、京東 （09618） 升逾1%。

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【09：13】期指報20259點，升118點或0.6%。

【08：59】利福國際 （01212） 、東正金融 （02718） 開市前公布短暫停牌。其中，東正金融表示以待根據香港公司收購及合併守則刊發一則載有公司內幕消息的公告。

【SOGO母企】利福國際開市前停牌 未知悉原因

【08：59】十方控股 （01831） 、大凌集團 （00211） 今早復牌。

【08：46】【盈喜盈警】諾誠健華料上半年淨虧損增加不超過1.36倍 一文看清企業數據（不斷更新）

【08：26】【生科股】信達生物次季收入超10億元人民幣 另與賽諾菲達成戰略合作、兼溢價29%配股籌24億元

【08：23】恒指黑期升約106點，20259點；道指期貨升24點，報32705點。

【07：45】港股ADR收報20129點，跌44點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報51.35元，較港收市價低0.25元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報311.63元，較港收市價低0.37元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報95.6元，較港收市價高0.6元或0.6%。

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【07：30】市場等候周五公布的7月非農就業數據，投資者續憂經濟衰退，道指收市跌85點，報32726點；標指跌3點，報4151點；納指則升52點或0.4%，報12720點。

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責任編輯︰梁浩碩