  • 25°C
香港時間 : 2022805日 (五) 08:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】迷因股AMC計劃以優先股派發股息　股價盤後挫一成

股市 08:13 2022/08/05

分享：

分享：

【美企業績】迷因股AMC計劃以優先股派發股息　股價盤後挫一成

迷因股（Meme stocks）AMC（美︰AMC）公布，計劃以優先股形式向普通股股東派發股息，已申請將這些優先股在紐交所上市，代碼為「APE」。AMC表示，若投資者批准其優先股可轉換為普通股，引發投資者對股權可能被稀釋的憂慮，AMC股價盤後跌一成，報16.8美元。

AMC表示，將給予每持有1股AMC普通股1股優先股，預計將於本月派發約5.17億股APE，股份將於8月22日開始交易。AMC表示，新類別的股票與現有普通股具有相同的投票權。

AMC季度淨虧損由去年同期的3.44億美元收窄至1.22億美元，受惠《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）、《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World： Dominion）等高票房電影，收入增1.6倍至11.7億美元，高於市場預期的11.6億美元，去年同期為4.47億美元，每股虧損0.24美元，高於市場預期的0.21美元。

【美企業績｜BYND】Beyond Meat季績遜預期、下調全年收入預測　宣布將裁員4%

【美企業績】eBay季績勝預期　股價盤後曾升5%

責任編輯︰梁浩碩

美股 AMC（美：AMC）

下一篇文章

【TSLA】Tesla股東會通過股票1拆3計劃　馬斯克：今年底或為新一超級工廠選址
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】阿里美股高港0.6%　夜期收市升60點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股高港0.6%　夜期收市升60點（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴美股升幅回落至1.5%　上季收入持平兼經調整盈利跌3成　但仍好過預期（第二版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴美股升幅回落至1.5%　上季收入持平兼經調整盈利跌3成　但仍好過預期（第二版）
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【芯片大戰】美國據報擬禁止中國獲得先進芯片設計軟件　中芯國際突升8%
【美股收市】觀望就業數據 道指跌85點 納指仍升0.4%
【美股收市】觀望就業數據 道指跌85點 納指仍升0.4%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【阿里巴巴9988】阿里巴巴升5%　懶理軟銀據報通過預付遠期合約變相減持阿里巴巴　融資多達220億美元
【會計監管】會計師鄭善斌遭會計師公會譴責及罰款
【會計監管】會計師鄭善斌遭會計師公會譴責及罰款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款