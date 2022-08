▲ 【美企業績】迷因股AMC計劃以優先股派發股息 股價盤後挫一成

迷因股(Meme stocks)AMC(美︰AMC)公布,計劃以優先股形式向普通股股東派發股息,已申請將這些優先股在紐交所上市,代碼為「APE」。AMC表示,若投資者批准其優先股可轉換為普通股,引發投資者對股權可能被稀釋的憂慮,AMC股價盤後跌一成,報16.8美元。

AMC表示,將給予每持有1股AMC普通股1股優先股,預計將於本月派發約5.17億股APE,股份將於8月22日開始交易。AMC表示,新類別的股票與現有普通股具有相同的投票權。

AMC季度淨虧損由去年同期的3.44億美元收窄至1.22億美元,受惠《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion)等高票房電影,收入增1.6倍至11.7億美元,高於市場預期的11.6億美元,去年同期為4.47億美元,每股虧損0.24美元,高於市場預期的0.21美元。

