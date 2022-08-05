▲ 【美企業績】迷因股AMC計劃以優先股派發股息 股價盤後挫一成

迷因股（Meme stocks）AMC（美︰AMC）公布，計劃以優先股形式向普通股股東派發股息，已申請將這些優先股在紐交所上市，代碼為「APE」。AMC表示，若投資者批准其優先股可轉換為普通股，引發投資者對股權可能被稀釋的憂慮，AMC股價盤後跌一成，報16.8美元。

AMC表示，將給予每持有1股AMC普通股1股優先股，預計將於本月派發約5.17億股APE，股份將於8月22日開始交易。AMC表示，新類別的股票與現有普通股具有相同的投票權。

AMC季度淨虧損由去年同期的3.44億美元收窄至1.22億美元，受惠《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）、《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World： Dominion）等高票房電影，收入增1.6倍至11.7億美元，高於市場預期的11.6億美元，去年同期為4.47億美元，每股虧損0.24美元，高於市場預期的0.21美元。

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責任編輯︰梁浩碩