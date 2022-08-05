【生科股】信達生物彈高8%　次季收入超10億元人民幣　另與賽諾菲達成戰略合作、兼溢價29%配股籌24億元

▲ 【生科股】信達生物次季收入超10億元人民幣 另與賽諾菲達成戰略合作、兼溢價29%配股籌24億元

信達生物 （01801） 次季總產品收入超10億元人民幣，已獲批商業化產品組合持續放量增長。但是，由於中國內地新冠疫情的反覆以及政府的相關防疫措施，部分相關地區及城市的市場需求和產品銷售受到了一定的限制，部分影響了產品的增長率。

信達生物曾高見36.4元，現彈8.4%，報35.6元。

信達生物指，達伯舒（信迪利單抗注射液）繼新增三項一線大適應症進入新版國家醫保目錄後，今年6月再獲一線食管癌和一線胃癌兩項一線大適應症批准，進一步加強其在中國PD-1市埸的領先地位。公司已建立並持續完善商業化平台，包括一支由近3,000名經驗豐富的營銷及銷 售專業人員組成的商業化團隊，專責推動產品組合進入市場及開展學術推廣。

目前公司已取得七款產品獲批，包括達伯舒 （信迪利單抗 注射液）、達攸同 （貝伐珠單抗生物類似藥）、蘇立信 （阿達木單抗生物類似藥） 達伯華 （利妥昔單抗生物類似藥）、達伯坦 （佩米替尼片）、耐立克 （奧雷巴替 尼）和希冉擇 （雷莫西尤單抗）。

與賽諾菲達成戰略合作 溢價29%配股5697萬股

另外，信達生物與賽諾菲集團達成多項目戰略合作及許可協議，以合作開展兩款高潛力抗腫瘤藥物SAR408701 （Tusamitamab Ravtansine；抗CEACAM5抗體－藥物偶聯物（ADC））及 SAR444245（非α偏向性IL-2）在中國的臨床開發及商業化，包括探索聯合公司PD-1抑制劑達伯舒（信迪利單抗注射液）的一系列臨床研究，旨在加速創新療法的開發及市場準入，惠及中國癌症患者。

信達生物亦向賽諾菲全資附屬公司以每股認購股份42.42元之價格進行第一批次配股，較昨日收市價32.85元溢價29.1%，合共約5697.6萬股，總額為3億歐元之等值港元（即24.17億港元），佔公司現有股本約3.87%，經第擴大後股本約3.73%。而第二批次定價方式為以信達生物前30個交易日股份的平均收市價溢價20%釐定。

公司指，溢價股權投資表明賽諾菲認可公司作為中國領先生物製藥公司的長期增長潛力。首次交割後獲得的所得款項將為公司提供額外的資 本支持，並將用於公司的整體業務營運。

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編輯：姚卓然