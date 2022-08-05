【TSLA】Tesla通過股票1拆3、盤前微升　馬斯克：年內將為新一間超級工廠選址

▲ 【TSLA】Tesla股東會通過股票1拆3計劃 馬斯克：今年底或為新一超級工廠選址

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）股東會通過股票1拆3計劃，惟 未確定生效日期。 Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）在會議上表示表示，Tesla 可能會今年宣布另外一個工廠選址，最終可能會有10或12家超級工廠，而今 年年底的產量可能會達到200萬輛。馬斯克回應股東提問未來資金分配時指，Tesla會繼續增加資本及研發開支，並指以目前現金流，有機會回購公司股票。

Tesla盤後微升0.8%，暫報933.5美元。若Tesla完成「一拆三」，每股入場價會降至約310美元（約2418港元）。

是次Tesla股東大會在 德洲 奧斯汀新Tesla工廠中舉行， 馬斯克在會上 提到多項業務進展，包括Tesla 將在今年推出非測試版的全自動駕駛（FSD）軟件， FSD Beta在「複雜左轉向」方面的性能令人印象深刻。 Tesla 已經在回收電池包，可是這樣的舉動並非明智，由於 大量電池包仍然在使用之中，因此尚未大規模地回收， 而今年 擁有150萬包電池供應量，並每年都生產「數量適中」的4680電池，但產量確實不夠多。

他又懷疑美國可能已經熬過通脹最高點，「 我認為通脹將迅猛下滑。 Tesla面 對通脹問題擁有相當的洞察力，因為公司得提前數月採購大宗商品。 大宗商品價格趨勢在最近六個月下行。 趨勢表明，我們採購的大多數大宗商品的價格將在今後六個月下滑，那意味我們出現通脹拐點。 我認為美國將遭受長達18個月的『輕度衰退』，但預測宏觀經濟是造成災難的因素」。

另外， 馬斯克表示，正面向普通人開發RoboTaxi業務。

Tesla曾在2020年8月宣布1拆5計劃，股價推升至逾2300美元歷史高位。

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編輯：姚卓然