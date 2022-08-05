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【美企業績｜BYND】Beyond Meat季績遜預期、下調全年收入預測　宣布將裁員4%

股市 07:39 2022/08/05

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【美企業績｜BYND】Beyond Meat季績遜預期、下調全年收入預測　宣布將裁員4%

Beyond Meat（美︰BYND）公布季績，下調全年收入預測，並宣布將裁員4%。美國植物肉品牌Beyond Meat季度淨虧損9710萬美元，收入按年跌1.6%至1.47億美元，低於預期的1.49億美元，每股虧損1.3美元，多於預期的1.18美元。Beyond Meat股價盤後靠穩升近0.1%，31.41美元。

Beyond Meat表示，原料及製造方面支出增加。此外，通過與百事可樂的合資企業生產的無肉Beyond Jerky連續第二個季度拖累利潤率。

期內，美國雜貨店銷售額增長2.2%，抵消其餐飲業務下跌2.4%。至於美國以外雜貨店銷售額下跌17%，餐館銷售額則增長7%。

Beyond Meat將裁員約4%全球員工，作為推動減少現金支出一部分，預計每年可節省約800萬美元。不過，公司將花費約100萬美元的離職成本，將影響其第三季度業績。

Beyond Meats最新預計2022年收入為4.7億至5.2億美元，低於此前預測的5.6億至6.2億美元。

【美企業績】eBay季績勝預期　股價盤後曾升5%

【美企業績】Starbucks 星巴克季績表現勝預期　內地同店銷售跌44%

責任編輯︰梁浩碩

美股 人造肉（Beyond Meat，美：BYND）

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